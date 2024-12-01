موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 26 اليوم.. التفاصيل كاملة

يتشوق الجمهور حاليًا لمتابعة الحلقة 26 من مسلسل وتر حساس، الذي صار محط اهتمام من عدد كبير من قبل الجمهور، بفضل قصته المثيرة والأحداث المشوقة التي تجعل المتابعين في ترقب دائم لمعرفة ما سيحدث، وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا بفضل أحداثه المثيرة التي جذبت العديد من المشاهدين.

موعد عرض الحلقة 26 من وتر حساس

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض الحلقة 26 من وتر حساس، من المقرر عرضها مساء اليوم الأحد عبر شاشة ON بتوقيت الساعة السابعة والنصف مساء، وتستمر الحلقات في العرض بشكل يومي من الأحد للخميس، والإعادة الأولى للحلقة تكون في تمام الساعة الواحدة والربع صباحًا، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

مسلسل وتر حساس

أما على قناة ON Drama، فيذاع المسلسل الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة أولى في الساعة الخامسة صباحًا، وإعادة ثانية في الساعة الرابعة عصرًا.



تفاصيل الحلقة 25 من وتر حساس

في الحلقة الخامسة والعشرين من المسلسل، شهدت الأحداث تصاعدا دراميًا كبيرًا حيث كانت "سلمى" صبا مبارك في اختبار في غاية الصعوبة،حيث وجدت نفسها أمام خيارين قاسيين؛ إما أن تتنازل عن حضانة ابنتها "غالية" لطليقها "علي"، أو أن تضحي بعلاقتها مع زوجها الحالي "رشيد"محمد علاء، الذي كانت قد حاربت من أجله جميع المحيطين بها، فور عودة علي، طالبها بالحضانة ووجه إليها خيارًا صعبًا إما العودة إليه وترك رشيد أو أن يسحب منها حضانة ابنتها، هذا الصراع العاطفي دفع سلمى إلى حالة من الحيرة، حيث ازداد الضغط عليها من كل الجهات.

مسلسل وتر حساس

أحداث الحلقة 26 من مسلسل وتر حساس

في الحلقة الجديدة 26 من مسلسل "وتر حساس"، يُنتظر أن تجد سلمى نفسها أمام تحدي جديد أنه سيكون عليها اتخاذ قرار مصيري بين تمسكها بحضانة ابنتها غالية وزواجها من رشيد، وهو صراع عاطفي يفتح فصلًا جديدًا من الأحداث. هذا التحول في القصة يزيد من توتر الأحداث ويعزز من التشويق، مما يجعل الجمهور أكثر فضولًا لمتابعة ما سيحدث في الحلقات القادمة، والمسلسل يواصل تصدره لقائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر والوطن العربي، مع تكثيف الصراع العاطفي في الحياة الشخصية لشخصياته.

طاقم عمل مسلسل وتر حساس

يعد مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، ومن تأليف أمين جمال، مينا بباوي، ومحمد فضل، يشارك في بطولته مجموعة من النجوم الموهوبين، ومنهم: صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.

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