تعرف على موعد عرض الحلقة 25 من مسلسل وتر حساس والقنوات الناقله

نال مسلسل وتر حساس إعجاب الجمهور تزامنا مع عرض أولى حلقات المسلسل ويعرض لكم الموجز موعد عرض الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل وتر حساس والقنوات الناقله له.

موعد عرض الحلقة 25 من مسلسل وتر حساس

تعرض الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل وتر حساس عبر قناة on في تمام الساعة السابعة والنصف يومي الخميس والأحد من كل أسبوع.

موعد اعادة مسلسل وتر حساس

كما يعرض أيضًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة عبر فضائية "on drama".

ويمكن متابعة الحلقات بشكل حصري عبر منصة "yango play" الرقمية.

ملخص أحداث الحلقة 24 من مسلسل وتر حساس

تصاعدت الأحداث بشكل كبير في الحلقة 24 والتي شهدت دخول علي المصحة النفسية لعلاجه من الإدمان من قبل سلمى " صبا مبارك" وزوجها محمد علاء.

تكتشف كاميليا “إنجي المقدم ”غياب علي “أحمد طارق” من منزله وتقوم بتصوير فيديو له أثناء ذهابه إلى عيادة سلمى وتقوم بنشره بمساعدة رغدة " هيدي كرم".

وتكتشف غالية نجلة سلمى بأن والدها علي لم يمت ومازال على قيد الحياة وتوجه اللوم إلى والدتها بأنها كانت على معرفة بعدم وفاة أبيها وتبرر لها سلمى “صبا مبارك ” بأن والدها مازال على قيد الحياة من قبل المستشفى ولم تكن تعلم من قبل.

قصة مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس

تدور أحداث المسلسل حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة ومحامية وموظفة)، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور.

أبطال مسلسل وتر حساس



يشارك في مسلسل وتر حساس باقة فنية رائعة ومن ضمنهم صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، ومؤثر رفعت، تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

وفي سياق آخر تشارك صبا مبارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الوهم" بطولة صبا مبارك بتأليف أيمن الشايب وإخراج وائل فرج

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