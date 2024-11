تفاصيل أحداث الحلقة 24 من مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك

شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل وتر حساس أحداثًا مشوقة ومليئة بالتطورات الدرامية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مع تصاعد الصراعات بين الشخصيات الرئيسية، كاميليا وسلمى، وظهور حقائق جديدة حول "علي"، أصبحت الحلقة محور حديث الكثير من المشاهدين، مما يضيف بعدًا مثيرًا يزيد من تشويق المتابعين للمزيد من التفاصيل

يرصد موقع الموجز أبرز أحداث الحلقة 24 من مسلسل وتر حساس خلال السطور التالية.

مسلسل وتر حساس

ملخص أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 24

في هذه الحلقة، نجحت شخصية سلمى، التي تؤدي دورها صبا مبارك، في إخفاء "علي" (أحمد طارق) في مكان آمن بعيدًا عن الأنظار من أجل علاجه من الإدمان.

تم ذلك بتعاون مع "رشيد" (محمد علاء)، حيث يواجه الثنائي تحديات كثيرة في سبيل الحفاظ على سرية خطة العلاج.

أحمد طارق

تطور الاحداث في الحلقة 24 من مسلسل وتر حساس

تتطور الأمور عندما تلاحظ ابنة سلمى أن أقرانها لا يرغبون في اللعب معها بسبب علاقة والدتها مع والدهم، مما يسبب لها صدمة كبيرة، فتطلب الدعم من والدتها التي تطمئنها بأن الأمور ستتحسن مع الوقت.

ظهور مفاجأة كبيرة في مسلسل وتر حساس

على جانب آخر، يواصل والد كاميليا (إنجي المقدم) البحث عن حقيقة وفاة ابنه حسن بمساعدة وليد (محمد علي رزق)، مما يكشف بعض الحقائق المدهشة.

في نفس الوقت، يسعى "رشيد" لإثبات حقيقة كاميليا أمام سلمى رغم محاولات الأخيرة لإخفاء الكثير من الحقائق.

مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس الحلقة 24

تتوالى الأحداث عندما تكشف كاميليا أن "علي" مازال على قيد الحياة، مما يثير دهشة "بنت سلمى" التي تكتشف الحقيقة ولكن تواجه صعوبة في تصديقها، خاصة بعدما علمت أن والدها كان مدمناً وقد يؤذيهم في الماضي.

صبا مبارك

سلمى تحسم الامور في الحلقة 24 من وتر حساس

في النهاية، تقرر سلمى مواجهة "علي" وإخراجه من المصحة لعلاج الإدمان لرؤية ابنته، وهو ما يضعها في مواجهة مع الماضي، وسط توترات جديدة في العلاقة بين الشخصيات.

ملخص الحلقة 23 من مسلسل وتر حساس

في الحلقة 23، يتابع الجمهور تطور الأحداث بين الشخصيات الرئيسية، حيث يكتشف والد كاميليا، الذي يؤدي دوره إنجي المقدم، بعض الحقائق الصادمة عن علاقة "وليد" و"سلمى".

كما يشهد المسلسل تطورًا في العلاقة بين "علي" و"سلمى"، حيث يهدد "علي" بخوض معركة قانونية بعدما منعته سلمى من مقابلة "غالية".

في وقت لاحق، يتعاون رشيد وسلمى لوضع علي في مصحة لعلاج الإدمان.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس الحلقات الجديدة

يُعرض مسلسل وتر حساس على قنوات "ON" و"ON دراما" من الأحد إلى الخميس، حيث ستكون الحلقات متاحة على قناة "ON" الساعة 7:30 مساءً، وعلى قناة "ON دراما" الساعة 10 مساءً.

قصة مسلسل وتر حساس

تدور أحداث مسلسل وتر حساس حول قضايا الصداقة والخيانة في إطار درامي مشوق، حيث تجسد صبا مبارك شخصية دكتورة تجميل يتوفى زوجها في حادث سير، ثم تدخل في علاقة مع "رشيد" زوج صديقتها وابنة خالتها.

يسلط المسلسل الضوء على تحديات الحياة العاطفية والعلاقات الإنسانية المعقدة.

أبطال مسلسل وتر حساس

يضم مسلسل وتر حساس، مجموعة من النجوم البارزين مثل: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، أحمد غزي، هيدي كرم، تميم عبده، أحمد عبدالوهاب، وغيرهم. من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

