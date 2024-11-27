يواصل مسلسل وتر حساس تحقيق نجاحاً كبيراً منذ انطلاق عرضه، حيث نجح في جذب اهتمام شريحة واسعة من المشاهدين بفضل أحداثه المثيرة التي تجمع بين التشويق والإثارة، ما جعله محط أنظار عشاق الدراما.

موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 24 والقنوات الناقلة له

ويرصد موقع “ الموجز ”، موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 24 والقنوات الناقلة لها،من المقرر عرض الحلقة 24 من المسلسل الليلة على منصة Watch it، أما على قناة ON، فسيتم بث الحلقة عليها غدًا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما ستُعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساءً، يُعرض العمل بشكل منتظم من الأحد إلى الخميس أسبوعيًا.



سيتم إعادة الحلقة 24 من مسلسل وتر حساس على قناة ON في تمام الساعة الواحدة والنصف صباح اليوم التالي، وإعادة أخرى في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، أما على قناة ON دراما، فتتيح للجمهور ثلاث إعادات المرة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا، والمرة الثانية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، والثالثة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ملخص أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 23

تضمنت الحلقة 23 تطورات درامية مشوقة، حيث واصل والد "كاميليا" إنجي المقدم بحثه عن الحقائق بفضل "جمال"، بعدما اكتشف أن البلاغات المقدمة ضد "وليد" تم رفعها بشكل جماعي عبر فتاة تُدعى "ندى".

كما أسند "علي"، الزوج السابق "لسلمى"صبا مبارك، إلى نجلة خالته مهمة رفع قضايا ضد زوجته "سلمى"، كما كشفت "كاميليا"، تفاصيل صادمة عن علاقة "سلمى"، ورشيد، التي تعود لسنوات طويلة، مما وضع "كاميليا"، في موقف صعب.

مسلسل وتر حساس الحلقة 23

في الوقت نفسه، قررت "رغدة"هيدي كرم دعم علي إذا قرر العودة، وتولت إدارة العيادة التي كانت تحت إشراف "سلمى"، في تطور آخر، حاول علي مقابلة غالية، لكن سلمى منعته، ما دفعه للتهديد بخوض معركة قانونية. سلمى بدورها توجهت إلى كاميليا لإثبات براءتها من الاتهامات الموجهة إليها.

على الجانب الآخر، قرر رشيد تصحيح علاقته بسلمى، واتفقا على إيداع علي في مصحة لعلاج الإدمان. ومع ذلك، رفض الطبيب استقبال علي دون موافقته الشخصية أو موافقة أحد أقاربه، مما دفعهما للبحث عن مصحة بديلة. هناك، تم استغلالهما ماليًا لإيداع علي في مكان غير رسمي، حيث بدأت سلمى بالفعل في العمل على علاجه من الإدمان.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس عمل درامي مكون من 45 حلقة، ويلعب بطولته كوكبة من النجوم، منهم صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمي، تميم عبده، محمد علي رزق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويتناول العمل أحداث عن قضايا اجتماعية شائكة، أبرزها الخيانة الزوجية والعلاقات المعقدة، في جو درامي مليء بالمفاجآت.

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