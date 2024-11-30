موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 26.. تعرف على التفاصيل

مسلسل وتر حساس الحلقة 26، ينتظر الجمهور حالياً عرض تلك الحلقة لمتابعة تطور الأحداث المثيرة التي أصبحت محط اهتمام الجميع، بسبب قصته الشيقة التي جذبت عدد كبير لمتابعته.

موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 26

ويرصد موقع الموجز، مواعيد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 26،

يعرض مسلسل وتر حساس الحلقة 26 على قناة ON مساء غداً الأحد، وتُعرض الحلقة يوميًا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بدء من يوم الأحد إلى الخميس، مع إعادة أولى في تمام الساعة الواحدة والربع صباحًا، ثم إعادة ثانية في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.

مسلسل وتر حساس

بينما يعرض مسلسل وتر حساس على قناة ON drama، في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة أولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا، ثم إعادة أخرى في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ملخص أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 25

في الحلقة السابقة، شهدت الأحداث توترًا كبيرًا حينما وجدت سلمى صبا مبارك نفسها في موقف صعب للغاية، حيث كان عليها أن تختار بين التنازل عن حضانة ابنتها غالية لطليقها علي أو التضحية بعلاقتها مع زوجها رشيد محمد علاء، الذي قاتلت من أجله ضد جميع من حولها، بعدما عاد علي وطالبها بالحضانة، ووضعها أمام خيارين صعبين: إما أن تترك رشيد وتعود إليه أو أن يسحب منها حضانة ابنتها، هذا الصراع وضع سلمى في موقف حائر، حيث ازدادت جبهات الصراع من حولها، ما جعلها أمام تحديات جديدة في حياتها.

مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس الحلقة 26

في الحلقة 26 من مسلسل وتر حساس من المقرر أن تجد سلمى صبا مبارك نفسها أمام صراع جديد، بعدما اجبرت على اتخاذ قرار مصيري بين زوجها رشيد وابنتها غالية، هذا الصراع العاطفي ينقل المسلسل إلى مرحلة جديدة، إذ يشهد العمل تصاعدًا كبيرًا في الأحداث التي جعلت المسلسل يتصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر والوطن العربي، مما يثير فضول الجمهور لمعرفة ما سيحدث في الساعات القادمة.

مسلسل وتر حساس



طاقم عمل مسلسل وتر حساس

المسلسل من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.

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