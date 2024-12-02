محمد علاء يكشف زواجه من صبا مبارك.. الحلقة 26 بمسلسل "وتر حساس"

يواصل مسلسل "وتر حساس" تصدره للمشاهدات بفضل حبكته الدرامية المليئة بالصراعات الإنسانية والتطورات المفاجئة، التي تجذب الجمهور وتضعه في قلب الأحداث، العمل الذي يجمع نخبة من النجوم بقيادة صبا مبارك ومحمد علاء، يعرض قصة مليئة بالتشابكات العاطفية والخيانة، ضمن إطار درامي مثير يمتد على مدار 45 حلقة.

ومع تزايد التوترات بين الشخصيات، يزداد شغف المشاهدين لمعرفة ما سيحدث في الحلقات القادمة، لذلك يستعرض الموجز أبرز أحداث الحلقة 26 من مسلسل "وتر حساس".

مسلسل وتر حساس

ملخص أحداث الحلقة 26 من مسلسل وتر حساس

في خطوة مفاجئة، أعلن رشيد (محمد علاء) زواجه من سلمى (صبا مبارك) أمام الجميع بعد أن كان يخفي الأمر لفترة طويلة، مما أشعل أحداث الحلقة 26 من مسلسل "وتر حساس".

جاء الإعلان ليضع سلمى في مواجهة صراعات معقدة مع زوجته الأولى كاميليا (إنجي المقدم) وطليقها السابق علي (أحمد طارق)، في تطور مشوق لدراما المسلسل.

مسلسل وتر حساس

الإعلان المفاجئ يعيد اعتبار سلمى

بعد أن مرت سلمى بفترة من التوتر والاتهامات الظالمة، جاء إعلان رشيد زواجه منها على مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة خطوة شجاعة لاسترداد اعتبارها.

كان الخبر مقتصر على المقربين وانتشر سريعًا، ليصبح حديث الجميع، وهو ما أثار غضب كاميليا، التي لم تتوقع هذا التحول.

مسلسل وتر حساس

صراعات متعددة تتفجر

لم يمر الإعلان بهدوء، حيث زادت الأمور تعقيدًا مع تصاعد الخلاف بين سلمى وكاميليا من جهة، وظهور طليق سلمى علي بعد غياب طويل من جهة أخرى.

تهديد علي برفع دعوى قضائية لاستعادة حضانة ابنتهما غالية دفع سلمى للتفكير في طلب الطلاق من رشيد لتجنب خسارة ابنتها.

التساؤلات تتزايد حول الخطوة القادمة

مع اشتداد الصراعات، تظل التساؤلات قائمة: كيف سيرد علي على إعلان زواج سلمى ورشيد؟ وما هي الخطوات التي ستتخذها كاميليا للانتقام؟ وهل ستتمكن سلمى من الحفاظ على استقرار حياتها وسط هذه العاصفة؟

صناع مسلسل وتر حساس

"وتر حساس" من إخراج وائل فرج وتأليف أمين جمال، مينا بباوي، ومحمد فضل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، ومحمد العمروسي.

يتناول المسلسل في 45 حلقة قصة ثلاث صديقات تنهار علاقتهن بسبب تشابك العلاقات والخيانة.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

يُعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة "ON"، وفي الساعة 10:00 مساءً على قناة "ON دراما"، بالإضافة إلى توفره على منصة "Yango Play".

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