الحلقة 27 من وتر حساس.. حكم مفاجئ يحسم مصير الحضانة والوصية

تستمر أحداث مسلسل وتر حساس في إثارة الانتباه في الحلقة 27، حيث تكشف عن صراعات جديدة بين الشخصيات، أبرزها الخلافات العاطفية والصراعات القانونية.

تتناول الحلقة 27 من مسلسل وتر حساس، تفاصيل درامية مشوقة تركز على علاقات معقدة ومفاجآت قانونية تجعل الأمور أكثر تعقيدًا بين الشخصيات الرئيسية، نتابع من خلال هذه الحلقة تطورًا هامًا في قصة كاميليا وزوجها رشيد، بالإضافة إلى معركة قانونية بين سلمى وكاميليا حول حضانة الطفلة.

يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة 27 من مسلسل وتر حساس خلال السطور التالية.

أحداث الحلقة 27 من مسلسل وتر حساس

تبدأ الحلقة 27 من مسلسل وتر حساس، مع لحظة صادمة لكاميليا (التي تجسدها إنجي المقدم) بعد أن اكتشفت أن زوجها رشيد (محمد علاء) نشر خبر زواجه من سلمى (صبا مبارك، رغم أنه أبدى عدم اهتمامه برد فعل كاميليا، فإن زوجته تُظهر استياءها من تصرفه، خاصة بعد أن أعلن رشيد عن زواجه بفخر في الخارج بينما كان يُعاني في الداخل من تحديات مع عائلته.

وكان رد فعل والدة سلمى كان قاسيًا عليها، وهو ما أثار المزيد من التوتر بين الشخصيات.

مسلسل وتر حساس

اللقاء المثير مع علي في وتر حساس

في تطور آخر، تذهب كاميليا لزيارة علي، وتفاجأ بموقفه من سلمى، مما يفتح بابًا من التساؤلات في قلبها، تعبر عن قلقها إزاء وضعه الحالي، حيث تبدأ في التساؤل عما إذا كان لا يزال يحب سلمى أم لا.

ومع اكتشافها لحقيقة إدمانه على المخدرات، تزداد المخاوف بشأن تأثير ذلك على حضانة ابنتهما، مما يزيد من تصاعد الأحداث بين الشخصيات.

مسلسل وتر حساس

الحكم في المحكمة وتطورات جديدة في وتر حساس

تتطور الأحداث بشكل مفاجئ عندما تطلب سلمى الطلاق، وتُظهر الحلقة استمرار نزاع الحضانة، وتصدر المحكمة حكمًا يفاجئ الجميع، حيث تقرر أن علي هو الأنسب لحضانة ابنته نظرًا لتخطيه مرحلة التعافي من الإدمان واستلامه الوصية، كما يُعلن أن حضانة الطفلة لن تُنقل إلى أم سلمى بسبب حالتها الصحية الحرجة.

نهاية الحلقة وتوتر مستمر في وتر حساس

تنتهي الحلقة بصدمة كبيرة لسلمى التي لم تكن تتوقع هذا الحكم المفاجئ، مما يضعها في موقف صعب ويزيد من التوتر بين جميع الأطراف.

صناع مسلسل وتر حساس

"وتر حساس" هو مسلسل درامي من إخراج وائل فرج، تأليف أمين جمال، مينا بباوي، ومحمد فضل، يشارك في البطولة عدد من النجوم البارزين مثل: صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور، ومحمد علي رزق.

مسلسل وتر حساس

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

يُعرض مسلسل وتر حساس يوميًا في الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة ON، مع إعادة على قناة ON دراما في الساعة العاشرة مساءً، وتُعاد الحلقة مجددًا على قناة ON في الساعة الواحدة والنصف صباحًا وفي الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.

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