موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 29.. تعرف على التفاصيل

في الحلقة 28 من مسلسل وتر حساس، تصل الصراعات إلى ذروتها عندما تجد سلمى نفسها محاصرة بخسائر موجعة، بعد أن فقدت حضانة ابنتها والوصاية على أملاكها لصالح كاميليا، لكن المفاجآت لا تتوقف، حيث يكشف علي عن نواياه الخفية التي تهدف لإبعاد سلمى عن رشيد، في خطة تنقلب عليه.

موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 29

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 29،

تُعرض الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "وتر حساس" غدًا عبر قناة ON بتوقيتات عديدة، تُذاع الحلقة بتوقيت مصر لأول مرة الساعة السابعة والنصف مساءً، مع إعادة مرتين، الأولى في الساعة الواحدة والربع صباحًا، والثانية الساعة الحادية عشرة والنصف صباح اليوم التالي، أما بتوقيت السعودية، فتُعرض الحلقة الساعة الثانية صباحًا مع إعادة الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بتوقيت الإمارات، تُعرض الساعة الثالثة صباحًا والواحدة والنصف ظهرًا.

مسلسل وتر حساس

تذاع قناة ON Drama، الحلقة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وتعاد في الساعة الخامسة صباحًا، والساعة الرابعة عصرًا، وفي السعودية، تُعرض الساعة السادسة صباحًا والخامسة مساءً، بينما في الإمارات تُعرض الساعة السابعة صباحًا والسادسة مساءً.

عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 29

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الحلقة 29 على منصة "يانجو بلاي" اليوم الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتُعرض أيضًا على منصة "Watch It".



ملخص أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 28

في الحلقة السابقة، شهدت الأحداث تصعيدًا دراميًا مؤثرًا، حيث خسرت سلمى حضانة ابنتها والوصاية على أملاكها، بعد أن تمكنت كاميليا من الفوز بالقضيتين لصالح علي، لكن علي يكشف أن هدفه الحقيقي كان إبعاد سلمى عن رشيد، وهو مخطط لم ينجح بالشكل الذي توقعه.

في ظل هذه التطورات، تزور غالية منزل علي، لكنها تواجه خيبة أمل حين ينسى أول يوم دراسي لها، تتدخل سلمى لإنقاذ الموقف، مما يعكس صراعها المستمر للحفاظ على دورها كأم رغم الظروف القاسية.

مسلسل وتر حساس

الأحداث تتصاعد عندما تذهب ليلى إلى منزل عبد الرحمن، دون علم مازن الذي يُخبر لاحقًا بوجودها هناك، يواجه مازن عبد الرحمن بعنف ويصطحب ليلى معه، ليطردها بعد ذلك من منزله، تتعقد الأمور عندما يذهب مازن وكاميليا إلى منزل ليلى لإخبار والدتها بما حدث، ما يدفع ليلى إلى الاستعانة بسلمى، التي تواجه مازن بحزم، مشيرة إلى أنه إذا كان يشك بها، فعليه تركها.

من جهة أخرى، تعود كاميليا إلى منزلها لتُفاجأ بأن والدها يخبرها باعتقال ولي دار، ويصر على مرافقتها لمقابلته، مما يزيد من توتر الأحداث.

مسلسل وتر حساس

تفاصيل مسلسل وتر حساس

وتر حساس هو عمل درامي يمتد لـ45 حلقة، يسلط الضوء على موضوعات هامة مثل الخيانة الزوجية وتعقيدات العلاقات العاطفية والاجتماعية بأسلوب مشوق، ويلعب بطولة العمل مجموعة من أبرز النجوم، منهم صبا مبارك، هيدي كرم، محمد علاء، إنجي المقدم، وأحمد جميل سعيد. العمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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