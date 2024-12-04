تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 28.. خسارة سلمى وعلي يكشف هدفه الحقيقي

تتواصل الأحداث المشوقة في مسلسل وتر حساس الحلقة 28، حيث أخذت الصراعات منحى أكثر حدة، وازداد التشابك في العلاقات بين الشخصيات، بدأت الحلقة بخسارة سلمى لحضانة ابنتها والوصاية على أملاكها، مما يضعها في مواجهة جديدة مع كاميليا وعلي.

ملخص أحداث أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 28

ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 28، دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 28،حول فقد سلمى صبا مبارك حضانة ابنتها والوصاية على أملاكها بعد أن استطاعت كاميليا كسب القضيتين لصالح علي ولكن علي كشف لكاميليا إنجي المقدم أن هدفه الحقيقي لم يكن الحضانة أو الوصاية بحد ذاتهما، بل إبعاد سلمى عن رشيد محمد علاء، وهو ما لم يتحقق.

مسلسل وتر حساس

في ظل الحزن العميق الذي تعيشه سلمى، توجهت غالية إلى منزل علي ومع جهله بتفاصيل حياة غالية، يفوّت علي أول يوم دراسي لها، لتتدخل سلمى وتدرك الموقف في الوقت المناسب.

تتوالى الأحداث عندما ذهبت ليلى إلى عبد الرحمن الذي يقيم في منزلها هي ومازن دون علم الأخير، وقامت طليقة عبد الرحمن بإبلاغ مازن بوجود زوجته مع طليقها في المنزل، اندفع مازن إلى هناك وعتدى على عبد الرحمن، ثم أخذ ليلى إلى منزله، لكنه توصل في النهاية إلى طردها.

مسلسل وتر حساس

تتعقد الأمور أكثر عندما توجه مازن وكاميليا إلى منزل ليلى ليخبر والدتها بما حدث، تستنجد ليلى بسلمى، التي تواجه مازن قائلة إنه إذا كان يشك فيها فعليه أن يتركها، ثم تركها بالفعل، وعندما عادت كاميليا لمنزلها، تفاجأ بوالدها يخبرها أن الشرطة ألقت القبض على ولي دار، ويصر على مرافقتها لمقابلته.

مسلسل وتر حساس

تفاصيل مسلسل وتر حساس

وتر حساس هو مسلسل درامي مكون من 45 حلقة، يلقي الضوء على الخيانة الزوجية وتعقيدات العلاقات العاطفية والاجتماعية، وسط أجواء مشوقة مليئة بالإثارة، يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم صبا مبارك، هيدي كرم، محمد علاء، إنجي المقدم، أحمد جميل سعيد، محمد العمروسي، لبنى ونس، لطيفة فهمي، تميم عبده، ومحمد علي رزق. المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويعد واحدًا من أبرز الأعمال التي تناقش العلاقات المتشابكة في إطار درامي مميز.

موعد عرض مسلسل وتر حساس

ويعرض مسلسل وتر حساس الحلقة 29 على منصة "يانجو بلاي" من يوم الأحد إلى الخميس فقط في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، كما يعرض أيضاً على قناة ON في نفس الأيام خلال الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، مع عرضه على منصة Watch It.

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