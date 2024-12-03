موعد عرض الحلقة 28 من مسلسل وتر حساس والقنوات الناقلة

تستمر أحداث مسلسل وتر حساس، في جذب أنظار الجمهور، خاصة مع اقتراب عرض الحلقة 28 من العمل، حيث ينتظر المشاهدون بفارغ الصبر ما سيحدث في هذه الحلقة الحاسمة، وقد تميزت الحلقة 27 بتصاعد الأحداث بشكل مثير، مما جعلها حديث الجميع.

يرصد موقع الموجز مواعيد عرض الحلقة 28 من مسلسل وتر حساس والاحداث السابقة، خلال السطور التالية.

مسلسل وتر حساس

ملخص أحداث الحلقة 27 من مسلسل وتر حساس

شهدت الحلقة 27 من وتر حساس، تطورات درامية هامة، حيث بدأت بتوجيه والدة سلمى (صبا مبارك) نصيحة حاسمة لابنتها وزوجها رشيد (محمد علاء)، محذرة إياهم من الاقتراب من بعضهما خشية من إثارة غضب كاميليا (إنجي المقدم).

هذه النصيحة كانت تهدف إلى حماية سلمى من فقدان ابنتها في القضية المعروضة، وفي الوقت نفسه، كشفت كاميليا عن معلومات جديدة جعلت القضية تأخذ منحنى جديدًا لصالحها.

مسلسل وتر حساس

توجهت كاميليا لزيارة علي (أحمد طارق) واكتشفت أنه ما زال يتعاطى المخدرات، فأوصته بالتوقف عن ذلك من أجل مصلحة ابنته، خلال الجلسة القضائية الأولى، طلب محامي سلمى من علي أن يخضع لاختبار للكشف عن المخدرات، ليظهر في اليوم التالي أن علي لا يتعاطى المخدرات المحظورة، هذا الاكتشاف كان نقطة تحول، حيث نجحت كاميليا في كسب قضية الوصاية.

أما بالنسبة لمازن، فقد استمر في محاولاته للتركيز على رغدة، في حين بدأت زوجته ليلى تلاحظ تغيرات في سلوكه وازداد الشك لدى ليلى بشكل ملحوظ بعد تلقيها رسالة مجهولة تؤكد خيانة زوجها، مما دفعها إلى بدء التحقيق في الأمر.

موعد عرض الحلقة 28 من مسلسل وتر حساس

تعرض الحلقة 28 من مسلسل وتر حساس، حصريًا على منصة "يانجو بلاي" من الأحد إلى الخميس الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى قناة ON في نفس الأيام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.

مسلسل وتر حساس

صناع مسلسل وتر حساس

يتكون مسلسل وتر حساس، من 45 حلقة، ويجمع في بطولته كوكبة من النجوم مثل صبا مبارك، هيدي كرم، محمد علاء، إنجي المقدم، أحمد جميل سعيد، وغيرهم.

المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويطرح مواضيع متنوعة مثل الخيانة الزوجية والعلاقات المعقدة في إطار درامي مشوق.

اقرأ أيضاً

محمد علاء يكشف زواجه من صبا مبارك.. الحلقة 26 بمسلسل "وتر حساس"

صراعات الأمومة والحب تشعل أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 25