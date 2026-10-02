أسعار زيوت السيارات في مصر أكتوبر 2026.. قائمة أسعار شل وموتول الجديدة

شهدت أسعار زيوت السيارات في مصر خلال أكتوبر 2026 تحديثات جديدة، بالتزامن مع إعلان عدد من الشركات قوائم الأسعار الجديدة الخاصة بزيوت محركات السيارات وزيوت ناقل الحركة، إلى جانب سوائل الفرامل والتبريد والزيوت الهيدروليكية وبعض الإضافات المستخدمة في أنظمة السيارات.

وتأتي أسعار زيوت السيارات أكتوبر 2026 ضمن الموضوعات التي تحظى باهتمام أصحاب السيارات، خاصة مع اختلاف الأسعار وفقًا لنوع الزيت، ودرجة اللزوجة، والمواصفات الفنية، فضلًا عن اختلاف الاستخدام بين محركات البنزين والديزل وناقلات الحركة الأوتوماتيكية واليدوية.

أسعار زيوت شل للسيارات في أكتوبر 2026

أعلنت شركة شل قائمة جديدة لعدد من زيوت محركات السيارات، وشملت القائمة أنواعًا متعددة بمواصفات مختلفة، وجاءت أبرز الأسعار على النحو التالي:

زيت API SP SAE 5W-40 بسعر 800 جنيه للتر.

بسعر 800 جنيه للتر. زيت API SP SAE 0W-20 بسعر 800 جنيه للتر.

بسعر 800 جنيه للتر. زيت ECO 5W-30 API SP بسعر 800 جنيه للتر.

بسعر 800 جنيه للتر. زيت Syn Blend 10W-40 بسعر 460 جنيهًا للتر.

بسعر 460 جنيهًا للتر. زيت API-SL SAE 15W-40 بسعر 1275 جنيهًا.

بسعر 1275 جنيهًا. زيت API-SL SAE 20W-50 بسعر 325 جنيهًا.

بسعر 325 جنيهًا. زيت API-SJ SAE 20W-50 بسعر 240 جنيهًا.

بسعر 240 جنيهًا. زيت API-SF SAE 50 بسعر 210 جنيهات.

وتختلف أسعار زيت المحرك بحسب المواصفات التي تحتاجها السيارة، لذلك ينصح أصحاب السيارات بالرجوع إلى كتيب التشغيل أو البيانات الفنية الخاصة بالمركبة قبل اختيار نوع الزيت المناسب.

أسعار زيوت شل لمحركات الديزل

وشملت قائمة الأسعار الجديدة أيضًا مجموعة من زيوت شل المخصصة لمحركات الديزل، ومن أبرزها:

زيت API CI-4/SL SAE 15W-40 بسعر 1285 جنيهًا.

بسعر 1285 جنيهًا. زيت API CI-4/SL SAE 20W-50 بسعر 1225 جنيهًا.

بسعر 1225 جنيهًا. زيت API CH-4/SJ SAE 20W-50 MG بسعر 1190 جنيهًا.

بسعر 1190 جنيهًا. زيت API CF/SF 50 بسعر 1045 جنيهًا.

بسعر 1045 جنيهًا. زيت API CD SAE 40 RPM VR بسعر 715 جنيهًا.

بسعر 715 جنيهًا. زيت API CD SAE 50 RPM VR بسعر 755 جنيهًا.

وتعتمد المفاضلة بين هذه الأنواع على طبيعة المحرك والمواصفات التي تحددها الشركة المصنعة للسيارة أو المعدة.

أسعار الزيوت الهيدروليكية من شل

كما تضمنت قائمة أسعار زيوت السيارات في أكتوبر 2026 أنواعًا من الزيوت الهيدروليكية، وجاءت الأسعار المعلنة من بينها كالتالي:

زيت Rando HD 46 بسعر 2940 جنيهًا.

بسعر 2940 جنيهًا. زيت Rando HD 68 بسعر 3465 جنيهًا.

بسعر 3465 جنيهًا. زيت AW 68 بسعر 1860 جنيهًا.

بسعر 1860 جنيهًا. زيت AW 46 بسعر 1860 جنيهًا.

وتستخدم الزيوت الهيدروليكية في عدد من الأنظمة والمعدات المختلفة، ويجب اختيار النوع طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة.

أسعار زيوت موتول في أكتوبر 2026

كما شملت التحديثات أسعار زيوت موتول 2026 وعددًا من المنتجات المرتبطة بصيانة السيارات، سواء زيوت ناقل الحركة أو سوائل الفرامل أو سوائل التبريد والإضافات.

وبحسب قائمة الأسعار الجديدة، تراوح سعر بعض أنواع سوائل الفرامل بين مستويات مختلفة، ومن بينها:

DOT 4 LV بسعر يقارب 380 جنيهًا للعبوة.

بسعر يقارب 380 جنيهًا للعبوة. DOT 5.1 بسعر يقارب 440 جنيهًا.

أما زيوت ناقل الحركة الأوتوماتيكي، فتراوحت أسعار بعض الأنواع بين 500 و1350 جنيهًا للتر، وفقًا لنوع الزيت ومواصفاته.

أسعار زيوت الفتيس اليدوي من موتول

وشملت القائمة أيضًا زيوت ناقل الحركة اليدوي، والتي تراوحت أسعارها بين نحو 500 و1700 جنيه للتر بحسب المنتج والمواصفات الفنية.

ومن أبرز الأنواع التي ظهرت ضمن القائمة:

MOTYLGEAR 75W80 بسعر يقارب 710 جنيهات للتر.

بسعر يقارب 710 جنيهات للتر. MOTYLGEAR 75W85 بسعر يقارب 710 جنيهات للتر.

بسعر يقارب 710 جنيهات للتر. MOTYLGEAR 75W90 بسعر يقارب 710 جنيهات للتر.

بسعر يقارب 710 جنيهات للتر. GEAR 300 LS 75W90 بسعر 1600 جنيه.

بسعر 1600 جنيه. GEAR COMP 75W140 بسعر 1700 جنيه.

وتختلف الزيوت المناسبة لناقل الحركة من سيارة إلى أخرى، لذلك لا يفضل الاعتماد على السعر فقط عند شراء زيت الفتيس، وإنما يجب التأكد من توافق المنتج مع مواصفات السيارة.

أسعار سوائل التبريد وإضافات السيارات

وتضمنت قائمة موتول أيضًا مجموعة من سوائل التبريد، حيث تراوحت الأسعار وفقًا لنوع المنتج وحجم العبوة والتركيز، لتبدأ بعض المنتجات من نحو 350 جنيهًا وتصل إلى حوالي 1700 جنيه.

كما شملت القائمة عددًا من منظفات البخاخات وأنظمة الوقود، إضافة إلى بعض المواد المخصصة لتحسين أداء أنظمة السيارة، ووصل سعر بعض منظفات أنظمة الوقود إلى نحو 500 جنيه للعبوة.

وسجلت بعض إضافات الوقود والزيوت أسعارًا تقترب من 630 جنيهًا، بينما بلغ سعر DPF JET CLEAN MPS نحو 900 جنيه للتر.

لماذا تختلف أسعار زيوت السيارات؟

ويرجع اختلاف أسعار زيوت السيارات في مصر إلى عدة عوامل، من بينها نوع الزيت، ودرجة اللزوجة، ومستوى الأداء والمواصفات الفنية، بالإضافة إلى طبيعة استخدامه، سواء لمحركات البنزين أو الديزل أو ناقل الحركة.

كما تختلف الأسعار بين زيوت المحركات وزيوت الفتيس والسوائل المستخدمة في الفرامل والتبريد والأنظمة الهيدروليكية، وهو ما يجعل مقارنة الأسعار مرتبطة بشكل أساسي بنوع المنتج ومواصفاته.

ومع تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من أكتوبر 2026، أصبح من المهم لأصحاب السيارات التأكد من السعر الحالي للمنتج قبل الشراء، مع اختيار الزيت أو السائل الذي يتوافق مع توصيات الشركة المصنعة للسيارة.