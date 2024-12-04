تفاصيل أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 25 لـ صبا مبارك

صدمات وفضائح في الحلقة 25 من مسلسل وتر حساس إذ تستمر الأحداث في المسلسل في تقديم مفاجآت غير متوقعة، حيث تشهد الحلقة 25 كشفًا عن فضائح جديدة تهدد العلاقات بين الشخصيات، مثل علاقة مازن بزوجته، وسلمي ورشيد.

ويكشف موقع الموجز التفاصيل باقي أحداث مسلسل وتر حساس عبر التقرير التالي.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل وتر حساس

تعيش سلمى "صبا مبارك" صراعًا جديدًا بظهور "علي"مرة أخرى وعودته إلى الحياة، بعد أن اعتبره الجميع وعلى رأسهم غالية ميتًا، حيث تم الإعلان عن وفاته منذ سنوات، وذلك وفقًا لاتفاقه مع سلمى على ذلك حينها، بينما يذهب إلى أمريكا ليدخل المصحة هناك ويتعالج من الإدمان.

مسلسل وتر حساس

وقبل أن يترك مصر ويسافر خارج البلاد، وصل إدمان علي إلى مراحل خطيرة، تعرضت خلالها حياة غالية وسلمى للخطر، لكنه يعود الآن ليطالب سلمى بحضانة غالية، خاصة أن سلمى أصبحت متزوجة من رشيد، كما أن أمها غير مؤهلة لأن تتولى هي الحضانة، لكونها مريضة قلب، لتجد سلمى بذلك نفسها بين نارين، إما التنازل عن حضانة ابنتها أو الطلاق من رشيد.

وتر حساس

مسلسل وتر حساس

يشارك في مسلسل "وتر حساس" الفنانة صبا مبارك، محمد علاء ، أنجي المقدم، هيدي كرم، هاجر عفيفي، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، تميم عبده، أحمد طارق نور، لطيفة فهمي، والعمل من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال، مينا بباوي ومحمد فضل.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

يعرض مسلسل وتر حساس من الأحد إلي الخميس عبر قناة ON الساعة 8 مساءا ، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعه 10 مساءاً.

كما يتاح فرصة مشاهدته عبر منصة شاهد الرقمية على مدار اليوم.

مسلسل وتر حساس

قصة المسلسل

ينضم مسلسل وتر حساس إلي نوعية الأعمال الدرامية الطويلة حيث يتكون من 45 حلقة، تدور أحداثها عن 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم كاميليا إنجي المقدم، أن زوجها رشيد محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة سلمى صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

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