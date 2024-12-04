موعد إعادة مسلسل وتر حساس الحلقة 28.. تعرف على التفاصيل

في الحلقة 28 من مسلسل وتر حساس، تصاعدت الأحداث بشكل مثير، حيث وجدت سلمى نفسها في موقف صعب بعد فقدان حضانة ابنتها والوصاية على أملاكها، بعد أن فازت كاميليا بالقضيتين لصالح علي، لكن علي يكشف عن دوافعه الحقيقية التي تكمن في إبعاد سلمى عن رشيد، وهي خطة لم تكتمل كما كان يطمح.

موعد إعادة مسلسل وتر حساس الحلقة 28

ويرصد موقع الموجز موعد إعادة مسلسل وتر حساس الحلقة 28 ويرصد موقع الموجز، موعد إعادة مسلسل وتر حساس الحلقة 28،تعرض حلقته 28 الليلة عبر قناة ON بتوقيتات مختلفة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، ويعاد بثها بواقع مرتين في الساعة الواحدة والربع صباحاً، مع إعادة ثانية عند الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي، كما تعرض الحلقة أيضاً بتوقيت السعودية في تمام الساعة الثانية صباحاً، وتعاد الساعة الثانية عشر والنصف مساءً، أما بتوقيت الإمارات فتعرض الساعة الثالثة صباحاً، والساعة الواحدة والنصف مساءً.

مسلسل وتر حساس

إعادة مسلسل وتر حساس على قناة ON Drama

أما على قناة ON Drama، فتعرض الحلقة لأول مرة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، مع إعادة في الساعة الخامسة صباحاً، والساعة الرابعة عصراً، وبالنسبة للتوقيت السعودي، يتم عرض الحلقة الساعة السادسة صباحاً والساعة الخامسة مساءً، وفي الإمارات الساعة السابعة صباحاً، والساعة السادسة مساءً.

وعلى منصة "يانجو بلاي"، يتم عرض الحلقة 29 الليلة حيث يعرض العمل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتُعرض أيضًا على منصة Watch it.

مسلسل وتر حساس

ملخص أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 28

دارت أحداث الحلقة 28 حول خسارة سلمى صبا مبارك حضانة ابنتها والوصاية على أملاكها بعد أن نجحت كاميليا في الفوز بالقضيتين لصالح علي، لكن علي يكشف لكاميليا أن هدفه الحقيقي لم يكن الحضانة أو الوصاية، بل إبعاد سلمى عن رشيد محمد علاء، وهو ما لم ينجح في تحقيقه، وفي ظل الحزن الذي يكتنف سلمى، تقوم غالية بزيارة منزل علي، لكنه ينسى أول يوم دراسي لها، مما يدفع سلمى للتدخل وإنقاذ الموقف في الوقت المناسب.

تستمر الأحداث عندما تذهب ليلى إلى منزل عبد الرحمن الذي يعيش فيه مع مازن دون علم الأخير، وتبلغ طليقة عبد الرحمن مازن بوجود زوجته مع طليقها في المنزل، فينطلق مازن ليوجه ضربة لعبد الرحمن، ثم يأخذ ليلى إلى منزله ليقوم بطردها لاحقًا، تتعقد الأمور أكثر عندما يذهب مازن وكاميليا إلى منزل ليلى ليخبرا والدتها بما حدث، وتستعين ليلى بسلمى التي تواجه مازن قائلة إنه إذا كان يشك فيها، فعليه أن يتركها، ليتركها بالفعل، وفي الوقت الذي عادت فيه كاميليا إلى منزلها، تفاجأت بأن والدها أخبرها أن الشرطة ألقت القبض على ولي دار، وأصر على مرافقتها لمقابلته.

مسلسل وتر حساس

تفاصيل مسلسل وتر حساس

وتر حساس هو مسلسل درامي مكون من 45 حلقة، يتناول موضوع الخيانة الزوجية وتعقيدات العلاقات العاطفية والاجتماعية في إطار مشوق ومليء بالإثارة، يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم البارزين، منهم صبا مبارك، هيدي كرم، محمد علاء، إنجي المقدم، أحمد جميل سعيد، محمد العمروسي، لبنى ونس، لطيفة فهمي، تميم عبده، ومحمد علي رزق. المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويعد من أبرز الأعمال التي تعكس تعقيدات العلاقات الإنسانية في سياق درامي فريد.

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