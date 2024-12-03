علي يستلم حضانة ابنته ويستولى على الكلينيك.. أحداث الحلقة 28 بمسلسل وتر حساس

ينتظر جمهور مسلسل وتر حساس بشغف شديد عرض الحلقة 28، حيث تشهد هذه الحلقة تصاعدًا ملحوظًا في الأحداث المثيرة والمتشابكة بين العلاقات الشخصية والصراعات القانونية بعد سلسلة من الأحداث المعقدة، التي اتسمت بالتحديات القانونية والعاطفية التي واجهت الشخصيات.

تعد الحلقة 28 من مسلسل وتر حساس، بتقديم مفاجآت جديدة تعكس تغيرات جذرية في مصير الشخصيات الرئيسية.

يرصد موقع الموجز أبرز أحداث الحلقة 28 من مسلسل وتر حساس.

علي يستلم الحضانة في وتر حساس



في أحد أبرز التطورات الدرامية في مسلسل وتر حساس، نجد أن علي قد حصل على الحضانة في حكم قضائي مفاجئ، وهو ما جعل سلمى تمر بتجربة نفسية قاسية، حيث تشعر بالذنب والخذلان بسبب قرار المحكمة الذي أودع ابنتها غالية بين يدي والدها، الذي كان غائبًا عنها لفترة طويلة.

ورغم أن سلمى حاولت مقاومة القرار وتكابد ألم الفراق، إلا أنها اضطرت في النهاية إلى التسليم بتنفيذ الحكم القضائي، مما أثر بشكل كبير على حالتها النفسية.

من جهة أخرى، نجد أن غالية ابنتها، التي طالما كانت تفتقد والدها، سرعان ما تكيفت مع الوضع الجديد وسعدت بوجودها مع والدها علي، الذي يبدو أنه يبذل جهدًا مضاعفًا ليعوضها عن غيابه الطويل ويحاول إسعادها في هذه المرحلة الجديدة.

مسلسل وتر حساس

مازن في مواجهة مع ليلى في وتر حساس



أما في الجبهة الأخرى من القصة، فتدور الأحداث حول مازن وزوجته ليلى، التي تورطت في مواقف غريبة زادت من الشكوك في سلوكها، بعد أن اكتشف مازن أنها كانت تخفي زميلها في شقتهما، انفجرت الأمور بين الزوجين في مشادة عنيفة، مما دفعه لاتهامها بالخيانة.



مسلسل وتر حساس

هذه الواقعة جعلت مازن يعيش في حالة من الشك المستمر، حيث أصبح يشك في سلوكها وتفكيرها، محاولًا فتح هاتفها والتأكد من خيانتها له.

من جهتها، تسعى كاميليا، التي تراقب الموقف عن كثب، إلى تأجيج الشكوك حول ليلى، مشيرة إلى أنها تتبع نفس أسلوب أختها سلمى في الخداع والتلاعب.

مسلسل وتر حساس

سلمى تعيد تقييم حياتها في وتر حساس

تتوالى الأحداث لتُظهر سلمى وهي في حالة من الصراع الداخلي، حيث تعاتب نفسها على خياراتها الماضية، خصوصًا على حبها وزواجها الذي أخذه من وقتها وطاقتها التي كان يجب أن تكون موجهة أكثر لتربية ابنتها، لا سيما في ظل ما تواجهه من قضايا معقدة تتعلق بحضانتها.

بينما كانت تركز على حياتها الشخصية، تكتشف الآن أن الحياة لا تتوقف عند تلك اللحظات العاطفية، بل عليها التركيز على مصلحة ابنتها أولاً.

وبالرغم من ذلك، قررت أن تتدخل لحل مشاكل شقيقتها ليلى وزوجها مازن، مستغلة خبرتها في التعامل مع الأزمات العائلية، محاولًة تهدئة الخلافات العميقة بينهما.

مسلسل وتر حساس

كاميليا تضع اللوم على سلمى في وتر حساس



في تحول مفاجئ للأحداث، تقوم كاميليا باتهام سلمى بأنها وراء مقتل زوجها حسن، الذي كان الأخ الأكبر لها ولمازن. الاتهام يضيف المزيد من التوتر بين الشخصيات ويشعل الصراع بين الأخوة، حيث تدعي كاميليا أن سلمى هي المسؤولة عن مقتله.

مسلسل وتر حساس

ورغم أن سلمى كانت قد ابتعدت عن تلك القضية، إلا أن الاتهام جاء ليجعلها محورًا للمشاكل من جديد، وبعد هذه الحادثة، يفاجئ والد كاميليا الجميع بخبر غير متوقع، حيث أكد لهم أن الشرطة قد ألقت القبض على وليد، الشخص الذي كان يحمل سر مقتل حسن.

هذا الكشف يشعل فتيل الأزمة من جديد، ويترك الجميع في حالة من الترقب لمعرفة ما سيحدث في القادم.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

يمكن للجمهور متابعة الحلقة 28 من مسلسل وتر حساس، حصريًا على منصة "يانجو بلاي" من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يُعرض على قناة ON في نفس الأيام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.

يتكون مسلسل وتر حساس، من 45 حلقة، ويتميز بمزيج من الدراما والتشويق، ما يجعله واحدًا من المسلسلات الأكثر متابعة.

مسلسل وتر حساس

قائمة أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل "وتر حساس" هو عمل درامي من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم المبدعين مثل صبا مبارك، هيدي كرم، محمد علاء، إنجي المقدم، أحمد جميل سعيد، محمد العمروسي، وغيرهم.

قصة مسلسل وتر حساس

يعالج مسلسل وتر حساس، قضايا اجتماعية معقدة مثل الخيانة الزوجية، العلاقات الأسرية، والصراعات القانونية، في قالب مشوق يجذب انتباه المشاهدين ويثير تساؤلاتهم حول مصير الشخصيات.

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