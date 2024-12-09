موعد إعادة الحلقة 31 من مسلسل وتر حساس .. تعرف على التفاصيل

الحلقة 31 من مسلسل وتر حساس، فوجئ الجمهور بتطورات درامية مفاجئة، حيث تم اكتشاف مقتل ليلى في غرفتها، كما تعرض عبد الرحمن لاعتداء شنيع كاد أن ينهي حياته، ولكن الشرطة أنقذته في اللحظات الأخيرة.

موعد إعادة مسلسل وتر حساس الحلقة 31

ويرصد موقع الموجز، وفي ملخص أحداث الحلقة 31، موعد إعادة مسلسل وتر حساس الحلقة31، تعرض الحلقة 31 من مسلسل وتر حساس الليلة عبر قناة ON في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، مع إعادة أولى في الساعة الواحدة والربع صباحًا، وإعادة ثانية عند الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي، وفي السعودية تعرض الحلقة في الساعة الثانية صباحًا وتُعاد الساعة الثانية عشر والنصف مساءً، أما في الإمارات، فتعرض الساعة الثالثة صباحًا والساعة الواحدة والنصف مساءً.

مسلسل وتر حساس

على قناة ON Drama، تعرض الحلقة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وتعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة صباحًا والساعة الرابعة عصرًا، أما في السعودية تعرض الساعة السادسة صباحًا والساعة الخامسة مساءً، وفي الإمارات تعرض الساعة السابعة صباحًا وفي تمام الساعة السادسة مساءً.

ملخص أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 31



دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 31 عن استقبال سلمى صبا مبارك مكالمة هاتفية تحمل لها الخبر الصادم، حيث ظهر عليها علامات الصدمة الشديدة، وانهارت داليا تمامًا عند معرفة التفاصيل.

مسلسل وتر حساس

ذهبت سلمى وداليا معًا للمشرحة لكي يروا جثة شقيقتهما ليلى، حيث انهارتا بالبكاء فور مشاهدتها، في الوقت الذي سقطت فيه والدتهما فاقدة الوعي أمام باب المشرحة، في هذه الأثناء، أتت رغدة لدعم سلمى في هذه المحنة، بينما اعترف جمال لنور الدين أن ليلى وعبد الرحمن كانا سويا في غرفة النوم قبل وقوع تلك الحادثة.

اختتمت الحلقة بنهاية صادمة، حيث تم الكشف عن تورط كل من عادل ومختار في الاعتداء الذي أسفر عن مقتل ليلى وإصابة عبد الرحمن، بينما اعترف مازن أحمد جمال سعيد بجريمته أمام الضابط، معلنًا أنه هو من قتل ليلى.

مسلسل وتر حساس

تفاصيل مسلسل “وتر حساس”

مسلسل "وتر حساس" هو دراما مكونة من 45 حلقة، تدور حول موضوع الخيانة الزوجية وتعقيدات العلاقات العاطفية والاجتماعية، في إطار مشوق مليء بالإثارة، يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين مثل صبا مبارك، هيدي كرم، محمد علاء، إنجي المقدم، أحمد جميل سعيد، محمد العمروسي، لبنى ونس، لطيفة فهمي، تميم عبده، ومحمد علي رزق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويعتبر من أبرز الأعمال التي تقدم تعقيدات العلاقات الإنسانية في سياق درامي مشوق.

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