موعد عرض الحلقة 31 من مسلسل وتر حساس .. تعرف على التفاصيل

يواصل مسلسل وتر حساس، نجاحه اللافت على شبكة قنوات ON، حيث أصبح حديث الجمهور المصري والعربي منذ بداية عرضه، حيث جذب الأنظار بأحداثه المثيرة وأداء نجومه المتميز.

موعد عرض الحلقة 31 من مسلسل "وتر حساس"

ويرصد موقع الموجز، موعد مسلسل وتر حساس الحلقة 31 وأبرز أحداث الحلقة السابقة، تُعرض الحلقة 31 من المسلسل غدًا الأحد حصريًا عبر شبكة قنوات ON، حيث يُذاع من الأحد إلى الخميس أسبوعيًا، ويتألف العمل من 45 حلقة.

مسلسل وتر حساس

ويعرض مسلسل وتر حساس أيضاً على قناة ON في تمام السابعة والنصف مساءً، مع إعادة أولى في الواحدة والربع صباحًا، وإعادة ثانية في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم التالي.



أما على قناة ON Drama، فتُعرض الحلقة 31 من مسلسل وتر حساس في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة في تمام الساعة الخامسة صباحًا، وإعادة أخرى في الرابعة عصرًا.

ملخص أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 30

شهدت الحلقة الثلاثون تصاعدًا كبيرًا في وتيرة الأحداث، حيث استمر الصراع بين الشخصيات الرئيسية، قرر "علي" السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج، بعد مواجهة ساخنة بين "كاميليا"، "سلمى"، "علي"، و"رشيد"، بينما أظهرت "كاميليا" إصرارها على الانتقام من "سلمى" بعد فقدانها كل شيء، بما في ذلك طلاقها من "رشيد" محمد علاء وافتضاح تورطها في قتل شقيقها "حسن".

واختُتمت الحلقة بمشهد مثير للجدل، حيث قُتلت "ليلى"، شقيقة "سلمى" صبا مبارك، في جريمة غامضة، وأظهرت اللقطة الأخيرة "ليلى" مطروحة أرضًا بجانب جثة مجهولة الهوية، لتُبقي المشاهدين في حالة من الترقب والتساؤل حول هوية القتيل الآخر، وهل هو زوجها "مازن" أم شخص آخر.

مسلسل وتر حساس

فريق عمل مسلسل "وتر حساس"

مسلسل وتر حساس، من إخراج وائل فرج وتأليف أمين جمال، مينا بباوي، ومحمد فضل، ويضم نخبة من النجوم وهم صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور، محمد علي رزق.

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