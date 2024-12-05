موعد عرض الحلقة 30 من مسلسل وتر حساس والقنوات الناقلة

تواصل أحداث مسلسل وتر حساس جذب انتباه الجمهور من خلال تطورات درامية مثيرة ومعقدة، حيث تكشف الحلقات عن صراعات عاطفية واجتماعية مع تصاعد التوترات بين الشخصيات الرئيسية، في هذه الأجواء المشوقة، يتوقع المتابعون الكثير من المفاجآت في الحلقة القادمة، التي تحمل العديد من التحولات الصادمة.

في هذا التقرير، يرصد الموجز، تفاصيل موعد عرض الحلقة 30 من مسلسل وتر حساس والقنوات التي تعرضه.

موعد عرض الحلقة 30 من مسلسل وتر حساس

يتم عرض مسلسل "وتر حساس" من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 7:30 مساءً عبر قناة "ON"، بينما تُعرض إعادة الحلقة في الساعة 10 مساءً على قناة "ON دراما".

مسلسل وتر حساس

قصة مسلسل وتر حساس

يتألف مسلسل وتر حساس من 45 حلقة، ويركز على قصة ثلاث صديقات تربطهن علاقة قوية، إلا أن هذه العلاقة تتعرض للاختبار عندما تكتشف كاميليا (إنجي المقدم) أن زوجها رشيد (محمد علاء) كان على علاقة عاطفية مع صديقتها المقربة سلمى (صبا مبارك).

من جانب آخر، تتعرض كاميليا للابتزاز من صديقتها الثالثة، ما يزيد الأمور تعقيداً ويؤدي إلى انهيار العلاقات بين الشخصيات بشكل دراماتيكي.

مسلسل وتر حساس

القنوات الناقلة لمسلسل وتر حساس

يعرض مسلسل وتر حساس على منصة "Watch it" الرقمية قبل عرض الحلقة على الشاشات الفضائية.

كما يُعرض مسلسل وتر حساس بشكل يومي عبر قناة "ON" وكذلك قناة "ON دراما"، حيث يحقق نسب مشاهدة عالية بفضل أحداثه المثيرة.

يمكن متابعة المسلسل على شاشة "ON" يومياً في تمام الساعة 7:30 مساء، كما يُعاد في الساعة 1:15 صباحاً و11:40 صباحاً، أما قناة "ON دراما" فتعرض المسلسل في تمام الساعة 10:00 مساء، مع إعادة في الساعة 5:00 صباحاً.

أحداث الحلقة 29 من مسلسل وتر حساس

في الحلقة 29، تتصاعد الأحداث بشكل غير متوقع حيث يكشف وليد (أحمد جميل سعيد) عن سر ماضيه في مواجهة مثيرة مع نور (أحمد جميل سعيد)، حيث يعلن أن ابنته كانت وراء الحادث الذي أسفر عن وفاة ابن نور حسن، هذا الاعتراف المفاجئ يثير غضب نور ويؤدي إلى مواجهات عاطفية قاسية.

كما يستمر الصراع العاطفي مع محاولات نور لاستعادة ثقة سلمى، وعودة علي للإيمان وسقوط ابنته غالية على الأرض بسبب عنفه معاها.

مسلسل وتر حساس

أبطال وشخصيات مسلسل وتر حساس

المسلسل يضم مجموعة من النجوم الموهوبين مثل صبا مبارك في دور سلمى، وإنجي المقدم في دور كاميليا، ومحمد علاء في دور رشيد، وأحمد جميل سعيد في دور نور، وهيدي كرم في دور داليا، ولبنى ونس في دور ليلى.

كما يشارك في العمل كل من محمد العمروسي، تميم عبده، لطيفة فهمي، ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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