موعد إعادة الحلقة 29 من مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك

يواصل مسلسل وتر حساس جذب الأنظار بفضل أحداثه المشوقة والمعقدة، التي تتنوع بين الصراعات العاطفية والاجتماعية، حيث يتابع المشاهدون تطورات القصة في كل حلقة، حيث ازدادت التوترات بين الشخصيات الرئيسة في الحلقة 29، وتتصاعد الأحداث لتكشف عن مفاجآت كبيرة، تتراوح بين الاعترافات الصادمة والمواجهات العنيفة.

يرصد الموجز، موعد إعادة عرض الحلقة 29 من مسلسل وتر حساس.

موعد إعادة عرض الحلقة 29 من مسلسل وتر حساس

يعرض مسلسل وتر حساس من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة "ON"، بينما إعادة الحلقات تعرض في الساعة 10 مساءً على قناة "ON دراما".

مسلسل وتر حساس

قصة مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس يتكون من 45 حلقة، ويتابع قصة ثلاث صديقات تجمعهن علاقة قوية، لكن هذه العلاقة تبدأ في الانهيار عندما تكتشف كاميليا (إنجي المقدم) أن زوجها رشيد (محمد علاء) كان على علاقة عاطفية مع صديقتها المقربة سلمى (صبا مبارك) لسنوات طويلة.

في نفس الوقت، تتعرض كاميليا للابتزاز من صديقتهما الثالثة، مما يجعل الأمور تتشابك أكثر، وتبدأ العلاقات في التصدع بشكل دراماتيكي.

أحداث الحلقة 29 من مسلسل وتر حساس

في الحلقة 29 من وتر حساس، تتصاعد الأحداث بشكل غير متوقع حيث يلتقي نور (أحمد جميل سعيد) بوليد في الحجز برفقة كاميليا، وتحدث مواجهة مثيرة يكشف فيها وليد عن سر ماضيه، وهو أن ابنته كانت وراء الحادث الذي أسفر عن وفاة ابن نور حسن.

هذا الاعتراف الصادم يثير موجة من الغضب والندم، حيث يواجه نور ابنته بعنف ويوبخها، فيما يتبادل مازن (محمد علي رزق) كلمات قاسية معها في ظل انهيار كاميليا.

من جانب آخر، يستمر نور في محاولاته لاستعادة الثقة لدى سلمى، حيث يذهب إليها للاعتذار أمام الجميع، بما في ذلك شقيقتها داليا (هيدي كرم) ووالدتها، ليعيد لها اعتبارها. هذه الخطوة تفرح سلمى وتعيد لها قوتها، ويؤكد رشيد (محمد علاء) أنها لا تحتاج إلى تصديق وليد لكي يراها بريئة.

مسلسل وتر حساس

في وقت لاحق، يزداد الشك في قلب ليلى تجاه زوجها مازن، ويصلهما رسالة جديدة تفيد بأن زوجها يخونها، ما يضاعف شعورها بالغضب والشك.

وفي العمل، يتصاعد التوتر عندما يقرر رشيد تحويل الموظفة رحمة (لطيفة فهمي) للتحقيق بسبب خطأ في ملفها ويكلف ياسين (تميم عبده) بالعمل بدلاً منها، ما يثير قلق داليا.

وبينما تزداد الأزمات داخل المنزل، يخرج علي (محمد العمروسي) للسهر ويترك غالية (إنجي المقدم) بمفردها، مما يزعجها بشدة. ومع تصاعد التوترات العائلية، تدعو سلمى غالية للخروج مع أبناء رشيد في محاولة لتهدئة الأمور، لكن علي يعود للمنزل ليكتشف الصورة التي تجمعهم، فيقرر العودة إلى المخدرات.

وعندما تعود غالية مع ابنتها وتجد علي نائمًا بسبب المخدرات، تتصاعد الأحداث بشكل مأساوي، حيث يتشاجر علي مع غالية، مما يؤدي إلى سقوطها على الأرض جراء الدفع العنيف.

مسلسل وتر حساس

أبطال وشخصيات مسلسل وتر حساس

يشارك في بطولة وتر حساس مجموعة من النجوم الموهوبين، منهم صبا مبارك في دور سلمى، وإنجي المقدم في دور كاميليا، ومحمد علاء في دور رشيد، وأحمد جميل سعيد في دور نور، وهيدي كرم في دور داليا، ولبنى ونس في دور ليلى، ومحمد العمروسي في دور علي، إضافة إلى مجموعة من الفنانين مثل تميم عبده، لطيفة فهمي، و محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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