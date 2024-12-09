موعد عرض الحلقة 32 من مسلسل وتر حساس والقنوات الناقلة

يعد مسلسل وتر حساس من أهم وأبرز المسلسلات المعروضه في الوقت الحالي عبر شاشات التلفزيون، والذي استطاع أن يحقق مشاهدات عالية جعلته في صدارة التريند بسبب أحداثه المشوقة والمثيرة، كما شهدت الحلقة السابقة 31 والتي تصدرت التريند بعد انتهاء الحلقة بسبب مقتل ليلي وسلم مازن نفسه للشرطة.

ويتسأل العديد من الجمهور عن موعد الحلقة 32 لمتابعه باقي الأحداث، لذلك يكشف لك موقع "الموجز" مواعيد مسلسل وتر حساس.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس والقنوات الناقله

يعرض مسلسل وتر حساس من الأحد إلي الخميس عبر قناة ON الساعه 8 مساءاً بتوقيت القاهرة.

بينما يعرض عبر قناة ON دراما الساعه 10 مساءاً بتوقيت القاهرة.

مسلسل وتر حساس

ملخص أحداث الحلقة 31 من وتر حساس

بدأت الحلقة بمقتل ليلي داخل شقتها، بصحبة صديقها الدكتور عبدالرحمن، وعلى الفور انتقلت الشرطة إلي مكان الحادث للكشف عن ملابسات الحادث ، وبلغت الشرطة أسرة ليلي، وحدثت حالة إنهيار عند سماعهم خبر الوفاة وذهابهم إلي المشرحة للتعرف على شقيقتهم.

وانتهت الحلقة بتسليم مازن نفسه إلي الشرطة واعترافه بمقتل زوجته ليلي.

أبطال مسلسل وتر حساس

يشارك في مسلسل وتر حساس الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، أنجي المقدم ، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفي، محمد العمروسي، أحمد غازي، تميم عبده، عايدة فهمي، والعمل إخراج وائل فرج، وتأليف محمد جلال.

وتر حساس

آخر أعمال صبا مبارك

كانت آخر مشاركات صبا مبارك في فيلم السرب مع الفنان أحمد السقا، آسر ياسين، شريف منير، محمد ممدوح، محمود عبد الغني، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، أمير صلاح الدين، مصطفي فهمي، عمرو عبدالجليل ، دياب، نيللي كريم، كريم فهمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وتأليف عمر عبد الحليم.

وقامت صبا مبارك بدور مختلف حيث جسدت دور فتاة ليبية وقع في حبها أمير التنظيم التفكيري محمد ممدوح إلا أن قوات الأمن المصرية نجحت في تجنيدها لصالحها وإنقاذها بعدما خطفها التنظيم التكفيري.

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