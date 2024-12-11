تفاصيل الحلقة 33 من مسلسل وتر حساس.. كاميليا تفشل في خطتها

شهدت الحلقة 33 من مسلسل وتر حساس تصاعدًا دراميًا لافتًا، حيث تحولت قضية مقتل ليلى، التي تؤدي دورها الفنانة جنا الأشقر، إلى قضية رأي عام، جاء ذلك بعدما تم تسريب تفاصيل الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة، مما أثار الجدل حول ملابسات القضية.

تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 33

ويرصد موقع الموجز، تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 33، الأحداث كشفت عن تورط مازن الذي يجسد دوره الفنان أحمد جمال سعيد، في مقتل زوجته ليلى، إلا أن شقيقته كاميليا التي تلعب دورها الفنانة إنجي المقدم، رتبت لتحويل القضية إلى دفاع عن الشرف، محاولة التلاعب بالرأي العام لصالح شقيقها.

ابطال مسلسل وتر حساس

لكن التطور الأكبر جاء مع خطوة مفاجئة من رغدة، التي تجسد شخصيتها الفنانة هيدي كرم، حيث قامت بتسريب خبر صادم عن فتاة بسيطة كانت على علاقة بمازن، الفتاة، التي حملت منه وتُركت قررت إنهاء حياتها، مما أدى إلى انقلاب الرأي العام ضد مازن، هذا التصرف أحدث توترًا كبيرًا، حيث اتهمت كاميليا شقيق الفتاة بتسريب الخبر، وواجهته بغضب شديد، لكنه انفعل عليها وطردها من منزله، لتأخذ الأحداث منعطفًا أكثر تشويقًا وتعقيدا.



أبطال مسلسل وتر حساس



مسلسل وتر حساس، عمل درامي اجتماعي تدور أحداثه في 45 حلقة، يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وهم صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسي، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويعرض مسلسل "وتر حساس"، عبر قناة ON بتوقيت مصر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، مع إعادة تلك الحلقة مرتين، أول مرة في الساعة الواحدة والربع صباحًا، والمرة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا من اليوم التالي، أما قناة ON Drama، فتُعرض تلك الحلقة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، مع إعادتها الساعة الخامسة صباحًا والساعة الرابعة عصرًا.

مسلسل وتر حساس

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