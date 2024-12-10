تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 32.. مازن يعترف بجريمته

الحلقة الثانية والثلاثين من مسلسل، وتر حساس، كشفت المزيد من الأسرار المظلمة التي التفت حول قضية مقتل ليلى، حيث صرح مازن أحمد جمال سعيد بارتكابه جريمة قتل زوجته، ومع هذا الاعتراف الصادم، لم تنتهي الأمور هنا، بل بدأت أحداث جديدة زادت من تعقيد القضية، خاصة بعد وصول خبر الجريمة إلى سلمى صبا مبارك، التي ترفض تصديق خيانة صديقتها ليلى، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات بين الشخصيات.

تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 32

ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 32، في الحلقة الثانية والثلاثين من مسلسل "وتر حساس"، اعترف مازن أحمد جمال سعيد بقتل زوجته ليلى بعد مراقبتها واكتشافه أنها كانت تلتقي بصديقها عبد الرحمن شريف الشعشاعي في شقتهما، حيث دخل خلفهما إلى الشقة ووجدها في غرفة النوم، مما دفعه للاعتداء على عبد الرحمن وضربه، قبل أن تسقط ليلى على الأرض وتضرب رأسها بالكومود لتفارق الحياة.

احداث مسلسل وتر حساس

لكن اعتراف مازن لم يضع حداً لجميع تفاصيل القضية، خاصة مع وجود سرقة لشقته، وصل خبر مقتل ليلى إلى سلمى صبا مبارك، التي صُدمت بعدما علمت أن السبب وراء الجريمة هو خيانة زوجته، وبالرغم من انهيار سلمى ورفضها تصديق أن ليلى خانت زوجها، فقد نشبت مشادة بين سلمى وكاميليا إنجى المقدم التي اتهمت ليلى بالخيانة، ليقوم زوجها رشيد محمد علاء بطردها.

أبطال مسلسل “وتر حساس”

مسلسل "وتر حساس" يتألف من 45 حلقة، ويشارك في بطولته كل من صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسى، شريف الشعشاعي، تقى حسام، محمد على رزق، صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، وعدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

أحداث مسلسل "وتر حساس"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حيث يتناول قضية الخيانة الزوجية وتفاصيل النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة، محامية، وموظفة)، مع تصاعد الأحداث نتيجة الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور، وذلك عقب اتهامها له بالخيانة وزواجه من ابنة خالتها، مما يؤدي إلى تشابك العلاقات بين جميع الأطراف.

اقرأ أيضاً:

موعد إعادة الحلقة 31 من مسلسل وتر حساس .. تعرف على التفاصيل

تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 31.. انهيار داليا وسلمى بعد وفاة شقيقتهم