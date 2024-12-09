تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 31.. انهيار داليا وسلمى بعد وفاة شقيقتهم

مسلسل وتر حساس الحلقة 31، صُدم الجمهور بتطورات درامية غير متوقعة، حيث تم الكشف عن مقتل ليلى في غرفتها وتعرض عبد الرحمن لاعتداء كاد يودي بحياته، لكن الشرطة تتمكن من إنقاذه في اللحظات الأخيرة.

تفاصيل مسلسل وتر حساس الحلقة 31

ويرصد موقع الموجز، ملخص أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 31، تلقت سلمى صبا مبارك مكالمة هاتفية حملت لها هذا الخبر المفجع، فبدت عليها علامات الصدمة الشديدة، بينما انهارت داليا تمامًا بمجرد معرفتها بالأحداث.

مسلسل وتر حساس

توجهت سلمى صبا مبارك وداليا معًا إلى المشرحة لرؤية جثة شقيقتهما ليلى، فانهاراتا بالبكاء عند رؤيتها، في حين سقطت والدتهما فاقدة الوعي أمام باب المشرحة، جاءت رغدة لدعم سلمى والوقوف إلى جانبها في هذه المحنة، في الوقت الذي كشف فيه جمال لنور الدين عن وجود ليلى وعبد الرحمن معًا في غرفة النوم قبل الحادثة.

انتهت الحلقة بمفاجأة صادمة كشفت عن تورط كل من عادل ومختار في الاعتداء الذي أودى بحياة ليلى وأصاب عبد الرحمن، بينما ذهب مازن أحمد جمال سعيد إلى الشرطة معترفًا بجريمته أمام الضابط، ليعلن أنه قاتل ليلى.

مسلسل وتر حساس

أبطال مسلسل وتر حساس

وتر حساس من بطولة مجموعة مميزة من النجوم، بينهم صبا مبارك، هيدي كرم، محمد علاء، إنجي المقدم، أحمد جميل سعيد، محمد العمروسي، تميم عبده، ومحمد علي رزق، العمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

ويعرض مسلسل وتر حساس الحلقة 31 اليوم على قناة ON في أوقات مختلفة عديدة، فتعرض الحلقة بتوقيت مصر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتعاد مرتين، الأولى في تمام الساعة الواحدة والربع صباحًا، وأيضاً في تمام الثانية الساعة الحادية عشرة والنصف صباح اليوم التالي، ولكن بتوقيت السعودية فتذاع الحلقة في تمام الساعة الثانية صباحًا وتعاد الحلقة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، أما بتوقيت الإمارات، فتذاع الساعة الثالثة صباحًا والواحدة والنصف ظهرًا.

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