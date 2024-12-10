موعد إعادة مسلسل وتر حساس الحلقة 32.. تعرف على التفاصيل

استطاع مسلسل وتر حساس أن يجذب الأنظار ويثير التساؤلات حول العلاقات الإنسانية وتعقيداتها، في الحلقة 32 من هذا العمل، تصاعدت الأحداث بطريقة درامية مثيرة، كشفت عن أسرار جديدة وتشابكات غير متوقعة في حياة الشخصيات.



موعد إعادة الحلقة 32 من مسلسل وتر حساس

يرصد موقع "الموجز" توقيت عرض وإعادة الحلقة 32 من مسلسل "وتر حساس"، حيث يتم بث الحلقة عبر قناة ON اليوم بتوقيت مصر الساعة السابعة والنصف مساءً، كما تُعاد الحلقة مرتين، الأولى في الساعة الواحدة والربع صباحًا، والثانية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا من اليوم التالي، أما في المملكة العربية السعودية، تُعرض الحلقة في الساعة الثانية صباحًا مع إعادة عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وفي الإمارات، تُذاع الحلقة في الساعة الثالثة صباحًا مع إعادة عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

مسلسل وتر حساس



بالنسبة لقناة ON Drama، تُعرض الحلقة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، على أن تعاد الساعة الخامسة صباحًا والساعة الرابعة عصرًا، في السعودية تُبث في الساعة السادسة صباحًا والخامسة مساءً، بينما في الإمارات تُذاع في الساعة السابعة صباحًا والسادسة مساءً.

ملخص أحداث الحلقة 32 من مسلسل وتر حساس

شهدت الحلقة 32 تطورات مشوقة، حيث تضمنت اعتراف "مازن" (أحمد جمال سعيد) بجريمته وهي قتل زوجته "ليلى" بعدما علم بخيانتها له مع صديقها "عبد الرحمن" شريف الشعشاعي، حيث رصد زوجته أثناء دخولها إلى شقة عبد الرحمن، فتتبعها ليجدها في غرفة النوم، مما دفعه إلى مهاجمة عبد الرحمن وضربه، وأثناء الشجار سقطت ليلى على الأرض وارتطمت رأسها بالكومود لتفارق الحياة.

رغم هذا الاعتراف، لم تُغلق القضية، خاصة بعد اكتشاف سرقة محتويات الشقة، صُدمت "سلمى" صبا مبارك عندما علمت بدوافع الجريمة، ورفضت تصديق خيانة ليلى، مما أشعل مواجهة حادة بينها وبين "كاميليا" إنجي المقدم التي اتهمت ليلى بالخيانة، انتهت المشادة بطرد كاميليا من المنزل بواسطة زوجها "رشيد" محمد علاء.

ابطال مسلسل وتر حساس

أبطال مسلسل وتر حساس وأحداثه

مسلسل وتر حساس، مسلسل درامي اجتماعي مكون من 45 حلقة، يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، أحمد جمال سعيد، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من الممثلين، بينهم جنا الأشقر، تميم عبده، ومحمد العمروسي، العمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث المسلسل عن ثلاث سيدات يعملن طبيبة، محامية، وموظفة يواجهن صراعات حياتية معقدة، أبرزها الخيانة الزوجية. يُظهر العمل التأثير النفسي لهذه القضايا على الشخصيات، خاصة مع تشابك العلاقات والخلافات التي تزداد حدتها عندما تتهم إحدى الزوجات زوجها بالخيانة وزواجه من قريبتها، تتوالى الأحداث في قالب درامي مثير يسلط الضوء على العلاقات الإنسانية وتعقيداتها.

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