بعد إصابة منى فاروق ونجوم الفن .. رسائل تحذيرية من حقن التخسيس

الوزن المثالي حلم يسعى لتحقيقه العديد من الأشخاص، لا سيما الفنانين الذين يرتبط عملهم بالمظهر العام وفي سبيل ذلك، يلجأ البعض إلى استخدام وسائل سريعة مثل حقن التخسيس، التي قد تمنح نتائج فورية لكنها تحمل مخاطر صحية كبيرة، كانت الفنانة منى فاروق إحدى هؤلاء، لكنها دفعت ثمنًا باهظًا نتيجة استخدامها، حيث أعلنت مؤخرًا عن تعرضها لأزمة صحية خطيرة، لتصبح واحدة من بين عدة فنانين مرّوا بتجارب مماثلة.

توجد بعض أنواع من حقن التخسيس التي لا تحمل ترخيصًا من هيئة الدواء الأمريكية، ويقوم بعض الأطباء المختصين في العيادات الخاصة باستخدامها حيث أوضح الأطباء المتخصصون في أمراض السكر أن الحقن المعتمدة من الهيئة (3 أنواع فقط) كانت في الأصل مخصصة لعلاج مرض السكر، قبل أن يُسمح باستخدامها في التخسيس، تعمل هذه الحقن على تنظيم مراكز الشهية في المخ لتقليل الرغبة في تناول الطعام، بالإضافة إلى إبطاء حركة المعدة، مما يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول ورغم انتشار هذه الأدوية بشكل واسع، فإن استخدامها قد يسبب آثارًا جانبية خطيرة مثل شلل المعدة، لذا ينصح الأطباء المختصون بتجنب الجرعات الكبيرة والتركيز على تخفيض الوزن بشكل تدريجي لتفادي الأضرار الصحية.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز، أبرز الفنانين الذين كادوا حياتهم من حقن التخسيس خلال السطور التالية.

منى فاروق تكشف عن أزمتها الصحية

نشرت منى فاروق عبر خاصية "ستوري" على حسابها في "إنستجرام"، تفاصيل أزمتها الصحية الناتجة عن استخدام حقن التخسيس.

وأوضحت منى فاروق أنها تعاني من توقف مؤقت في المعدة، إلى جانب تهيج القولون، الإمساك، جرثومة المعدة، ونزيف ناتج عن شرخ.

كتبت منى فاروق قائلة: "الحمد لله على كل حال، توقف مؤقت في الجهاز الهضمي، عندي تهيج قولون مع إمساك وجرثومة معدة ونزيف بسبب شرخ".

وأشارت منى فاروق إلى حاجتها لإجراء منظارين للقولون والمعدة لتشخيص حالتها بشكل دقيق.

كما أطلقت منى فاروق رسالة تحذيرية، طالبت فيها جمهورها بالتوقف عن استخدام هذه الحقن، قائلة:"خدوا بالكم من صحتكم، أرجوكم وقفوها، وادعوا لي بالشفاء العاجل".

منى فاروق

تجربة هند عبد الحليم المؤلمة

لم تكن منى فاروق الأولى التي تعاني من مشكلات صحية بسبب هذه الحقن، في نوفمبر الماضي، أعلنت الفنانة هند عبد الحليم عن إصابتها بشلل مؤقت في المعدة نتيجة استخدامها لحقن التخسيس.

وأوضحت هند عبد الحليم أنها اضطرت لدخول المستشفى حيث قضت أسبوعًا تحت الرعاية الطبية.

وفي تصريح سابق، قالت: "فترة التعب كانت صعبة أوي عليا ومكنتش مركزة في أي حاجة بس الحمد لله أنا دلوقتي بدأت أتحسن وماشية على علاج وحقن ومحاليل، والحمد لله أحسن من الأول".

هند عبد الحليم

معاناة خالد الصاوي مع الحقن

كان لفنان خالد الصاوي أيضًا من بين المتضررين من استخدام حقن التخسيس، ورغم نجاحه في فقدان 20 كيلو جرامًا من وزنه، إلا أنه واجه أزمة صحية كبيرة بعد أن أثرت إحدى الجرعات على جهازه الهضمي، مما استدعى نقله إلى المستشفى.

آثار حقن التخسيس على إلهام شاهين



خضعت الفنانة إلهام شاهين بدورها لحقن التخسيس لتحقيق نتائج سريعة في إنقاص الوزن، لكنها عبّرت عن ندمها لاحقًا بسبب الآثار السلبية التي تعرضت لها، قائلة:

"أنا خدت حقن بس مبنصحش حد ياخدها، بتجيب نتيجة قوية جدًا لكن بتتعب صحيًا، أنا ضعفت صحيًا مش بس ضعفت حجمًا بتتاخد لفترة صغيرة، لكن أنا بقالي كتير باخدها، فعلشان كده ضعفت".

إلهام شاهين

مخاطر حقن التخسيس ورسائل تحذيرية من الفنانين

التجارب التي مرّ بها كل من منى فاروق، هند عبد الحليم، خالد الصاوي، وإلهام شاهين، تسلط الضوء على المخاطر الكبيرة لحقن التخسيس، ورغم أن هذه الوسائل قد تبدو حلًا سريعًا للوصول إلى الوزن المثالي، إلا أن مضاعفاتها الصحية قد تكون خطيرة وربما دائمة.



اقرأ أيضًا

أبرزهم نشوى مصطفى وهنيدي.. نجوم وجع الفن قلوبهم ودخلوا العمليات

آخرهم إيمي سمير غانم.. أزمات صحية مفاجئة تثير قلق الوسط الفني