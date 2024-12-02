آخرهم خالد الصاوي نجوم تحدوا الله وخاضوا تجربه الإلحاد

اعتناق الإلحاد وعدم الإيمان بوحدانية الله تجربة مريرة عاشها بعض نجوم الوسط الفني فمنهم من عاد إلى الطريق الصحيح ومنهم من خصتهم الآية الكريمة “ الذين ضل سعيهم” وهم أصحاب النفوس الضعيفة ويستعرض لكم الموجز أبرز النماذج التي خاضت تجربة الإلحاد.

خالد الصاوي

أعلن الفنان خالد الصاوي مروره بتجربة الإلحاد في فترة الثلاثينيات من عمره وذلك أثناء حديثه في لقاء مع الإعلامي نزار الفارس في القناة الرابعة العراقية.

ويعرض لكم الموجز أبرز ما جاء على لسان خالد الصاوي وجاءت تصريحاته هكذا " كان عندي إيمان قلبي، فيه حاجة اسمها إلحاد بس صوفي، وألحدت في فترة كنت فيها في الثلاثينيات من عمري".

وتابع " كان الموضوع بالنسبة لي زي ما بيسموه في الفلسفة «الأنا مالية» يعني قضية لا يمكن حسمها، 50 في المئة أؤمن بوجود الله و50 في المئة لا أؤمن".

وأكمل " لأن الحواس مش موصلة لك والاستنتاج العقلي ممكن يديلك الاثنين، فأنا وصلت للإيمان بالقلب مش بالعقل".

وواصل "لما بالليل أحس إني هاموت أو هاتشل أو هاروح المستشفى وأقول يارب أنقذني فينقذني فليس من الرجولة لما أصحى من الصبح وأكفر بيه".

وأختمم "في كذا موقف ربنا أنقذني، أنا وصلت لحافة كل الشئ ما بين الحياة والموت وما بين العقل والجنون وما بين المشروع والجريمة".



بسمة الكويتية

أعلنت الفنانة ابتسام حميد الملقبة بـ "بسمة الكويتية عن تخليها عن الدين الإسلامي واعتناقها الديانة اليهودية وذلك من خلال فيديو عبر حسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت بسمة " أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطرية بسمة الكويتية، أعلن تركي للدين الإسلامي دين النفاق، دين الإرهاب، الذي يستحقر المرأة ويضطهدها ويعنفها، ولا يعطيها حقوقها بالكامل، وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية.

دنيا مسعود



دنيا مسعود

أثارت دنيا مسعود الجدل بعد مشاركة صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انتسجرام واضعة "تاتو" أعلى ظهرها يحمل جملة "أعلن خصومتي مع الله"

ولم تنفٍ دنيا ما انتشر حولها من اتهاما بالإلحاد وأكدت أثناء استضافتها مع الإعلامي محمود سعد أن هذه حرية شخصية ولم تعلق بأكثر من ذلك.

ومن أبرز أعمال دنيا أغنية " بتناديني تاني ليه" و أغنية " أه يالالي" و مشاركتها في فيلم جعلتني مجرمًا بطولة الفنان أحمد حلمي.



محمود الجندي

محمود الجندي

دخل الشك بوحدانية الله إلى قلب الفنان محمود الجندي في فترة من حياته وكانت مكتبته الخاصة مليئة بكتب الإلحاد حتى احترق منزله ومكتبته الخاصة كانت أول الأشياء التي احترقت بالغرفة وتوفت زوجته إثر تعرضها لحروق جثيمة.

وعاد الجندي مرة أخرى إلى طريق الله واعتنق الإسلام مجددًا.



ملحم بركات



ملحم بركات

يعد ملحم بركات من أشهر مطربين ولمحنين لبنان أصله مسيحي الديانة من طائقة الروم الأرثوذكس واعتنق الإسلام كي يتنزوج من المطربة مي الحريري ثم اترد عن الإسلام بعد طلاقهما.

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