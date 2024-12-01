القصة كاملة.. كيف تورطت لقاء سويدان مع عزت إبراهيم النصاب؟

تصدر اسم المعالج الروحاني عزت إبراهيم تريند جوجل بعد القاء القبض عليه بتهمة النصب وخدش الحياء لدي السيدات بمقابل مادي، بعدما تقدمت أحدي السيدات المصرية ببلاغ ضده، يفيد بأنه قام بفعل غير أخلاقي اتجاها.

المعالج الروحاني عزت إبراهيم

وكشفت الفنانة لقاء سويدان حقيقة استضافة المعالج الروحاني عزت إبراهيم في برنامجها منذ شهر قائلة: مكنتش متوقعة أن الروحاني عزت إبراهيم غير أخلاقي أبدا، لو كنت اعرف مكنتش استضافته معايا في برنامجي الشهر اللي فات.

وقالت لقاء سويدان: أنزعجت جدا من أسلوبه لأنه قارن نفسه بالأنبياء والصحابة وأخذت عليه هذا التصرف الغير لائق نحو المسلمين.

المعالج الروحاني عزت إبراهيم



وأكدت "لقاء" أنها مؤمنة بالعلاج بالقرآن ولكن مش بالشكل المؤذي ده، كما أنها لم تعترف بالخرافات و الخزعبلات الأخري، وأن من يجيدون العلاج بالقرآن لا يتفاخرون مثلما كان يفعل، ولا يتقاضون أموالاً مقابل ذلك.

لقاء سويدان والمعالج الروحاني

حلقة لقاء سويدان والمعالج الروحاني

اضافت أنها غضبت من عن عدم علاج المصريين، وخلال الحلقة جاء إتصال من شخص مصري وقال إنه يتقاضي أموال مبالغ فيها، وللاسف الناس بتدفع لأنهم مطرين.

اختتمت لقاء سويدان حديثها بأنه هو من طلب من أسرة البرنامج أن يظهر معي في أحدي حلقاتي الشهر الماضي، وحدثت بيننا مكالمة هاتفية فقط ، وعند موعد الحلقة تفاجئت بأسلوبة الغير لائقوانه غير متزن أبدا.



بداية الأزمة مع المعالج الروحاني عزت إبراهيم

البداية عندما تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارا من العميد عمرو حجازي مدير قطاع الغرب، مفاده تلقي المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، بلاغا من السيدة هناء تبلغ من العمر 50 عاما، بتضررها من معالج روحاني إسمه “ع إ”, لقيامه بإيهامها بعلاجها من أعمال السحر والزواج منها عرفيا دون تحرير ورق رسمي أو أي إثبات لهذا الزواج، ومواقعتها جنسيا تحت تأثير السحر.

وأضافت السيدة المصرية التي قامت بعمل البلاغ أنها تعرفت على المتهم عن طريق صفحة للعلاج الروحاني وأخبرته بحدوث مشاكل غير مفهومة معها، واقنعها بوجود سحر معمول لها واستولى منها على 20 ألف جنيه ثم جامعها جنسيا تحت تأثير السحر.

القبض على معالج روحاني نصاب

ونجح النقيب أحمد عبادة معاون مباحث قسم شرطة الهرم، في تحديد مكان المتهم والقبض عليه، فيما يجري رجال المباحث التحريات وجمع المعلومات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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