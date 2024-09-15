لقاء سويدان تتصدر تريند جوجل بعد مواجهة حادة على الهواء مع "بودي"

أصبحت الفنانة لقاء سويدان حديث مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، حيث تصدرت تريند جوجل بعد عرض إحدى حلقات برنامجها "لقاء على الهواء"، الذي يُبث عبر فضائية "الشمس" المصرية.

أثارت الحلقة جدلًا واسعًا بعد دخولها في مشادة كلامية مع ضيفها الشاب "بودي"، الذي اشتهر بمظهره الغريب وطول شعره ولحيته، يستعرض " الموجز" القصة كاملة في السياق التالي

لقاء سويدان

الخلاف الذي دار بينهما على الهواء جذب انتباه الجمهور وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل لقاء سويدان تحت دائرة الضوء مجددًا.

مشادة لفظية على الهواء تشعل الجدل

كانت الحلقة تبدو عادية في بدايتها سرعان ما تحولت إلى مشادة ساخنة بين سويدان وضيفها، فقد انتقدت لقاء سويدان ضيفها "بودي"، المعروف بمظهره الغريب وطوله غير التقليدي لشعره ولحيته، وسألت بحدة: "إنت ليه مستفز؟.. أول مرة أقعد مع حد بهذا الاستفزاز".

رد بودي جاء بشكل غير متوقع، حيث قال لها: "القلوب عند بعضيها"، ما زاد من حدة الحوار بين الطرفين.

هذا التفاعل الذي بدا أنه مجرد جدال بسيط أخذ منحى أكثر حدة، حيث استمرت المشادة بينهما، وأصبح الجو مشحونًا أمام أعين المشاهدين.

تصعيد الخلاف ومفاجآت غير متوقعة

لم تتوقف لقاء سويدان عند هذا الحد، بل استمرت في الهجوم على ضيفها، وأنكرت معرفتها به من قبل، قائلةً: "أنا أول مرة أعرف اسمك، لما المعد قالي عليك"، لتأتي المفاجأة من بودي الذي رد قائلاً: "وأنا أول مرة أعرفك لما المعد قالي عليكي".

هذا الرد العفوي من بودي أثار غضب سويدان بشكل كبير، لترد عليه بقسوة: "ده عشان إنت جاهل.. أنا بمثل من قبل إنت ما تتولد".

وبهذا استمر الحوار بينهما في التوتر، وظهرت المشادة بشكل غير متوقع للجمهور.

مفاجأة اللقاء وطلب غير مألوف من سويدان

مع استمرار الحلقة، توجهت لقاء سويدان بطلب غير تقليدي من ضيفها، حيث طلبت منه أن يقص لحيته على الهواء مباشرة.

في البداية، تردد بودي في تلبية الطلب، لكنه في النهاية وافق على مضض.

لم ينتهي المشهد المؤثر هنا، إذ بدأت مشاعر الحزن تظهر على بودي بعد أن قص لحيته، مما دفعه للبكاء على الهواء، وهو ما أثر في الجمهور بشكل كبير، وأثار موجة من التعاطف معه على وسائل التواصل الاجتماعي.

لقاء سويدان

خلفيات الأزمة والضجة حول الحلقة

أكد الشاب بودي خلال اللقاء أنه لم يكن يرغب في الظهور على الشاشة، لكنه فعل ذلك احترامًا لطلب والدته التي تعرف لقاء سويدان جيدًا وتتابع أعمالها الدرامية.

أوضح بودي أن والدته من أشد المعجبين بسويدان، وقد شاهدت العديد من مسلسلاتها، وهو ما دفعه لتلبية دعوة البرنامج بناءً على طلب والدته.

تفاعل الجمهور وتصاعد الأزمة

بعد انتهاء الحلقة، أشعلت الأحداث المتوترة بين سويدان وبودي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع ما حدث.

أعرب بعض المتابعين عن تعاطفهم مع بودي بعد قص لحيته وبكائه، بينما انتقد آخرون تصرفات سويدان واعتبروها قاسية وغير مبررة، وتصدر اسم لقاء سويدان تريند جوجل خلال الساعات التالية لعرض الحلقة، وانهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي سواء بالدعم أو النقد، مما جعلها في صدارة الأخبار والحديث العام.

ختام مثير للجدل

هذه الحلقة لم تكن مجرد لقاء عادي على الهواء، بل كانت مشحونة بالتوترات والمفاجآت التي لفتت أنظار المشاهدين والمتابعين على الإنترنت.

سويدان، التي كانت تحت الأضواء بفضل مسيرتها الفنية الطويلة، وجدت نفسها الآن في قلب جدل جديد بسبب مشادتها مع بودي، مما يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقات بين الفنانين وضيوف البرامج، وحدود الحوار في الإعلام التلفزيوني.

اقرأ أيضا

لقاء سويدان تحدد مواصفات حبيبها الجديد وتورط أحمد عز



قصة حب لقاء سويدان وحسين فهمي تتصدر عناوين البحث

