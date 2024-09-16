نشرة فن الموجز.. لقاء سويدان تُشعل الجدل ودنيا سمير غانم تتصدر التريند بلحظات عائلية

نقدم لكم في هذه النشرة الفنية أبرز الأخبار والتحديثات التي تهم عشاق الفن والإبداع، من تطورات الأعمال الدرامية والسينمائية إلى التصريحات والأنشطة الفنية .



تسلط " الموجز " هذه النشرة الضوء على كل ما هو جديد في عالم الفن.

حفظ تحقيق شيرين عبد الوهاب بعد التصالح

أصدرت جهات التحقيق في القاهرة الجديدة قرارًا بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد طليقها حسام حبيب. جاء القرار بعد التصالح بين الطرفين.

كان البلاغ يتضمن اتهامات بالتعدي على شيرين، حيث قدمت تقريرًا طبيًا يوضح حجم الإصابات التي تعرضت لها.

تفاصيل التقرير الطبي

أشار التقرير الطبي إلى إصابة شيرين بعدة جروح وكدمات، كشف التقرير عن تعرضها لكدمة في العين اليمنى، وجرح سطحي في الأنف، وجروح قطع في الرأس بطول 3 سم.

كما أظهر التقرير وجود خدوش على الساعد الأيسر وجروح سطحية أخرى.

شيرين عبد الوهاب

أحمد العوضي يستعد لمسلسله الرمضاني

يواصل الفنان أحمد العوضي التحضير لمسلسله الرمضاني الجديد "فهد البطل"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، ويُعد من أكثر المسلسلات المنتظرة للموسم القادمحاليًا، يتم ترشيح باقي الأبطال استعدادًا لانطلاق التصوير، والذي من المتوقع أن يبدأ في نهاية شهر أكتوبر المقبل.

أحمد العوضي

أحمد فؤاد سليم ينضم لمسلسل "الأميرة - ضل الحيطة"

تعاقد أحمد فؤاد سليم على المشاركة في مسلسل "الأميرة - ضل الحيطة"، الذي تشارك في بطولته ياسمين صبري وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

يُعرض المسلسل في رمضان 2025، حيث يلعب أحمد فؤاد سليم دور والد ياسمين صبري.

تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

إعادة تصوير مشاهد فيلم "التاروت"

أعلن فريق عمل فيلم "التاروت" عن إعادة تصوير بعض المشاهد بعد تدخل الرقابة واعتراضها على بعض اللقطات المثيرة. يأتي هذا القرار استعدادًا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائية قريبًا.

أثار الفيلم الجدل منذ الإعلان عن قصته التي تتناول خيانة غير تقليدية، حيث يظهر في أحد المشاهد بطلة الفيلم وهي تخون حبيبها في مشهد غير متوقع مع كلبها، مما أدى إلى انتقادات واسعة وتدخل الرقابة.

ياسمين صبري تستعد لمسلسل "ضل حيطة"

تستعد الفنانة ياسمين صبري لتصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "ضل حيطة"، وكان يسمى سابقًا "الأميرة". المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر، ويُعرض في رمضان 2025.

العمل يتكون من 30 حلقة ويجمع بين الطابع الاجتماعي والتشويقي، وتواصل الشركة المنتجة على قدم وساق لاستكمال باقي فريق العمل لبدء التصوير قريبًا.

ياسمين صبري

دنيا سمير غانم تتصدر الترند بصور نادرة

حققت الفنانة دنيا سمير غانم تفاعلًا واسعًا وتصدرت الترند بعد نشرها مجموعة من الصور النادرة التي تجمعها بخالها وزوجته المغربية كنزة أحمد عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

جاءت الصور احتفالاً بعيد ميلاد زوجة خالها، حيث أرفقت دنيا تعليقًا مؤثرًا قالت فيه: "كل سنة وأنت منورة حياتنا يا أجمل وأجدع أخت كنوزة.. بحبك."

دنيا سمير غانم

محمد فراج ينضم إلى الماراثون الرمضاني 2025

أعلن الفنان محمد فراج انضمامه إلى قائمة نجوم الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025، بعد غيابه عن الموسم الرمضاني الماضي.

يعقد فراج جلسات تحضيرية مع المنتج عبد الله أبو الفتوح لوضع اللمسات النهائية على العمل، وترشيح النجوم المشاركين في البطولة، المسلسل مكون من 15 حلقة ويأتي في إطار اجتماعي تشويقي.

محمد فراج

أحمد خالد صالح في مسلسل "نسخة واحدة لا تكفي"

أعلن الفنان أحمد خالد صالح عن مشاركته في بطولة مسلسل "نسخة واحدة لا تكفي"، الذي تشارك في بطولته الفنانة هنا الزاهد.

يستعد صالح لتصوير المسلسل في أول أكتوبر المقبل، حيث يجسد شخصية زوج هنا الزاهد.

المسلسل، الذي كان يحمل في البداية عنوان "الزواج سم قاتل"، يتكون من 15 حلقة ويدور في إطار اجتماعي كوميدي.

العمل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل وإنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي.

أحمد خالد صالح

التحقيق مع سعد الصغير وتداعياته

تواصل النيابة العامة بشرق القاهرة التحقيق مع المطرب الشعبي سعد الصغير بعد القبض عليه في مطار القاهرة الدولي، حيث كان بحوزته 9 أجهزة "فيب" تحتوي على زيت الماريجوانا.

وجهت له النيابة تهمتي تعاطي وحيازة مواد مخدرة، وقررت حبسه لمدة 4 أيام، ثم قام قاضي المعارضات بتمديد الحبس إلى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تشير المعلومات إلى أن العينة التي أُخذت من دماء سعد الصغير جاءت إيجابية، مما يعني احتواء الدم على مواد مخدرة.

سعد الصغير

لقاء سويدان تثير الجدل على مواقع التواصل

أصبحت الفنانة لقاء سويدان حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض إحدى حلقات برنامجها "لقاء على الهواء"، الذي يُبث عبر فضائية "الشمس" المصرية.

أثارت الحلقة جدلًا واسعًا بعد مشادة كلامية بينها وبين ضيفها الشاب "بودي"، الذي اشتهر بمظهره الغريب وطول شعره ولحيته.

لقاء سويدان

دينا تتحدث عن علاقتها بسعد الصغير

تحدثت الراقصة والفنانة دينا عن علاقتها بالفنان سعد الصغير خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، حيث وصفت العلاقة بأنها مليئة بالتقلبات.

قالت دينا إنها عملت مع سعد الصغير في خمسة أفلام، مضيفة أنه شخصية غريبة يصعب فهمها بالكامل.

دينا

نسرين أمين تشارك في مسلسلين في رمضان 2025

تشارك الفنانة نسرين أمين في مسلسلين خلال الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025.

أعلنت مؤخرًا انضمامها لأبطال الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في جزئه الأول الذي عُرض في رمضان الماضي.

نسرين أمين

ليلى علوي تركز على مشاريعها السينمائية

أعلنت الفنانة ليلى علوي عدم مشاركتها في الدراما الرمضانية المقبلة لعام 2025، مفضلة التركيز على مشاريعها السينمائية الحالية والجديدة.

أكدت علوي خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي أنها تسعى للتنوع في الأدوار، معبرة عن سعادتها الكبيرة بالاستقبال الجماهيري لأعمالها الأخيرة.

ليلى علوي

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