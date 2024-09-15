دنيا سمير غانم تتصدر التريند بصور نادرة مع خالها وزوجته المغربية

حققت الفنانة دنيا سمير غانم تفاعلاً واسعاً وتصدرت التريند بعد نشرها مجموعة من الصور النادرة التي تجمعها بخالها وزوجته المغربية كنزة أحمد، لأول مرة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

ترصد "الموجز" التفاصيل كاملة في السياق التالي

دنيا سمير غانم

جاءت الصور احتفالاً بعيد ميلاد زوجة خالها، حيث أرفقت دنيا تعليقاً مؤثراً قالت فيه: "كل سنة وأنت منورة حياتنا يا أجمل وأجدع أخت كنوزة.. بحبك."

عائلة دنيا سمير غانم

وقد أثارت هذه الصور موجة من الإعجاب والتعليقات من متابعيها، الذين عبروا عن حبهم وتقديرهم لهذه اللحظات العائلية.

التفاعل الكبير مع الصور وتصدر التريند

لم تمر هذه اللحظات العائلية دون أن تثير انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سرعان ما انتشرت الصور وتصدرت حديث وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية.

عائلة دنيا سمير غانم

يُعرف عن دنيا حرصها على الخصوصية في حياتها العائلية، لذا كان هذا الظهور العائلي الأول لخالها وزوجته محط أنظار الجمهور.

العودة إلى الدراما في رمضان 2025

بالتزامن مع تصدرها التريند، فاجأت دنيا سمير غانم جمهورها بإعلان جديد عن عمل فني قادم.

فقد تعاقدت على بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان "عايشة الدور"، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

يعود هذا العمل بالكوميديا إلى أدوار دنيا المميزة، حيث تجسد شخصية "بنت ذوات" تواجه العديد من المواقف التي تعرضها في قالب كوميدي.

تفاصيل العمل الفني الجديد

المسلسل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج محمد السبكي.

ويعد هذا التعاون بين دنيا والسبكي خطوة جديدة لعودة النجمة إلى الشاشة الصغيرة بعد نجاحها في العديد من الأعمال السابقة.

وجارٍ حالياً ترشيح الفنانين الذين سيشاركون معها في هذا المسلسل، ما يزيد من حالة الترقب بين جمهورها.

نجاحات متواصلة مع "جت سليمة"

على الجانب الآخر، تستمر دنيا سمير غانم في حصد النجاح من خلال أحدث أعمالها الدرامية، مسلسل "جت سليمة"، الذي يعرض حالياً ويحقق نسبة مشاهدة عالية.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا والتشويق، ويجمع لأول مرة دنيا مع الفنانة القديرة هالة فاخر.

كما يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم خالد الصاوي، سلوى خطاب، مايان السيد، محمد سلام، وسيد رجب.

المسلسل من إخراج إسلام خيري ويعد من الأعمال المميزة التي تلقى إشادة كبيرة من النقاد والجمهور.

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