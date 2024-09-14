دنيا سمير غانم تعود للدراما الرمضانية في 2025 بمسلسل عايشة الدور

بعد غيابها عن السباق الرمضاني، تستعد الفنانة دنيا سمير غانم للعودة مجددًا من خلال مسلسل "عايشة الدور"، والذي سيُعرض في رمضان 2025، من إنتاج أحمد السبكي.

يستعرض موقع " الموجز " كافة التفاصيل حول العمل في السياق التالي

دنيا سمير غانم

العودة إلى الشاشة الرمضانية

بعد غيابها عن الدراما الرمضانية، تعود دنيا سمير غانم إلى السباق بمسلسل جديد يحمل عنوان "عايشة الدور".

المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة، مكون من 15 حلقة، ويعد التعاون الأحدث بين دنيا والمخرج أحمد الجندي الذي يشارك في كتابة السيناريو مع كريم يوسف.

هذا العمل من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج أحمد الجندي، الذي تعاون مسبقًا مع دنيا في أعمال سينمائية، وتجري حاليًا ترشيحات مكثفة لاختيار أبطال العمل الذين سيقفون أمام دنيا سمير غانم، مع توقعات ببدء التصوير قريبًا للحاق بالموسم الرمضاني القادم.

الانتهاء من فيلم روكي الغلابة

بجانب مسلسلها الرمضاني، انتهت دنيا مؤخرًا من تصوير فيلم "روكي الغلابة" الذي يشاركها بطولته نخبة من نجوم الفن مثل محمد ممدوح، محمد ثروت، وبيومي فؤاد، إخراج أحمد الجندي وتأليف كريم يوسف، يدور في إطار كوميدي حول شخصية "بودي جارد" تجسدها دنيا سمير غانم.

رأيها في وسائل التواصل الاجتماعي

في سياق آخر، عبرت دنيا عن رأيها في تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياتنا خلال مشاركتها في بودكاست "بيج تايم" مع الإعلامي عمرو أديب، أوضحت دنيا أن السوشيال ميديا أثرت بشكل كبير على حياتنا اليومية، ووصفتها بأنها أضرت بالمجتمع وجعلت الأطفال مدمنين على الهواتف بشكل مفرط، ما زاد من التحديات التي تواجههم.

دنيا سمير غانم

نجاح مسلسل "جت سليمة" في رمضان 2023

آخر أعمال دنيا في الدراما كان مسلسل "جت سليمة" الذي حقق نجاحًا ملحوظًا خلال عرضه في رمضان 2023.

تناول المسلسل قصة فتاة تسافر عبر الأزمنة بعد قراءتها لكتاب قديم، لتواجه مواقف طريفة ومثيرة في كل عصر تزوره.

شارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم مثل محمد سلام، هالة فاخر، خالد الصاوي، وغيرهم، والعمل من تأليف كريم يوسف وندى عزت، وإخراج إسلام خيري.

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