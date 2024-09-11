دنيا سمير غانم تعود لدراما رمضان على طريقة أحمد الجندي

تعود الفنانة دنيا سمير غانم لعالم الدراما بقوة خلال الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025 ، إذ غابت ابنه الراحل سمير غانم عن دراما رمضان الماضي2024،وذلك لـ انشغالها بـ أعمال آخري.

دنيا سمير غانم



وعلم "الموجز" أن استقرت الفنانة دنيا سمير غانم على قصة دراما جديدة، من إخراج أحمد الجندي.

وفي سياق آخر تستعد الفنانه دنيا سمير غانم للمنافسة السينمائية خلال موسم رأس السنة المقبل لعام 2025 بفيلم جديد أطلق عليه صناعه اسم روكي الغلابة"، ويشاركها البطولة الفنان محمد ممدوح و كوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة، العمل من إنتاج أحمد السبكي.



أحداث روكي الغلابة



وتدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم روكي الغلابة



والفيلم من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

قصة فيلم تسليم أهالي



وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم في السينما، وعُرض العمل في صيف 2022، وشاركها هشام ماجد بطولته، وحقق الفيلم وقتها إيرادات جيدة تجاوزت 30 مليون جنيه.

والعمل دارت أحداثه في إطار أكشن كوميدي رومانسي، حول قصة زاهية التي تلعب دورها دنيا سمير غانم، وتسعى للزواج من دكتور خليل الذي يجسده هشام ماجد.

أبطال فيلم تسليم أهالي

تسليم أهالي، من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، لوسي، عبدالله مشرف، محمد أوتاكا، وجيلان علاء مع عدد من ضيوف الشرف منهم الراحل سمير غانم، شيكو، محمد ممدوح، وأحمد فتحي، والفيلم من تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج هشام جمال.

تفاصيل مسلسل جت سليمة

أما على المستوى الدرامي، شاركت الفنانة دنيا سمير غانم في بطولة مسلسل جت سليمة آخر أعمال، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، وشاركها في بطولته محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، ومايان السيد، تأليف كريم يوسف وندى عزت وإخراج إسلام خيري.

تفاصيل مسرحية آنستونا



وفي المسرح حققت دنيا نجاحًا كبيرًا بمسرحية آنستونا، التي تعد أولى تجاربها على خشبة المسرح، وقدمتها ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، ورفعت المسرحية شعار كامل العدد طوال أيام عرضها، وجاءت من إنتاج محمد أحمد السبكي.

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