أوس أوس: "التعاون مع إيمي سمير غانم كان كأنني أعمل مع سمير غانم نفسه"

استضافت الإعلامية هبة الأباصيري الفنان أوس أوس في لقاء خاص على قناة CBC، وذلك على هامش مهرجان العلمين الجديدة.

في هذا اللقاء، عبر أوس أوس عن سعادته الكبيرة بمشاركته في المهرجان، مشيرًا إلى الأجواء الرائعة التي سادت مدينة العلمين الجديدة.

يرصد الموجز أبرز تصريحات أوس أوس في السطور التالية

وأوضح أنه يشعر بفرحة كبيرة نتيجة للتجربة الفريدة التي عاشها، مؤكداً أن عائلته قررت أن تبقى في المدينة بدلاً من العودة إلى القاهرة، وذلك بفضل التحسينات الكبيرة التي شهدتها المدينة والخدمات الممتازة.

استقبال حار وعرض مسرحي لافت

تحدث أوس أوس عن التجربة المسرحية التي خاضها في مهرجان العلمين الجديدة، حيث أبدى دهشته من الحفاوة الكبيرة التي لقيها من الجمهور.

أشار إلى أن عدد الحاضرين كان كبيرًا لدرجة أن بعضهم اضطر للوقوف خارج قاعة العرض.

وأضاف أن تفاعل الجمهور كان ملهمًا، حيث حضر جمهور من مختلف الدول العربية وليس من مصر فقط، مما جعل التجربة أكثر تميزًا.

وأكد أوس أوس أنه يطمح لتكرار هذه التجربة الناجحة في المستقبل القريب.

أوس أوس

كواليس مسرحية التلفزيون وتجربة التعاون

انتقل أوس أوس للحديث عن تجربته في مسرحية التلفزيون، والتي وصفها بأنها من أكثر التجارب الممتعة بالنسبة له. وأوضح أن هذه المرة كانت الأولى التي يتعاون فيها مع إيمي وحسن الرداد، حيث شعر وكأنه يعمل معهما منذ سنوات.

وأشاد بدعم الراحل سمير غانم، الذي كان يشجعهم دائمًا ويقدر طريقة ضحكهم حتى قبل أن يتصدروا الشهرة. واعتبر أوس أوس أن اللقاء مع إيمي كان بمثابة لقاء مع سمير غانم، حيث شعر بحضور روحه في الأجواء.

لا يفوتك طارق الشناوي يكشف تقرير الرقابة عن فيلم "الملحد" ويثير الجدل حول تأجيله

تجربة حسن الرداد وإيمي سمير غانم في كواليس العمل

عبر أوس أوس عن إعجابه الكبير بحسن الرداد كزوج مثالي، حيث ذكر أنه عندما كان يطلب من حسن الراحة وعدم المشاركة في بروفات معينة، كان حسن دائمًا يستجيب بتفهم وتقدير.

وأضاف أن إيمي سمير غانم كانت تتعامل برقي وبساطة مع زملائها، مما جعل الأجواء في كواليس العمل أكثر راحة وتعاونًا.

معايير اختيار الأدوار ومعايير النجاح

كشف أوس أوس عن معايير اختياره لأدواره، حيث يفضل الأدوار القريبة من الناس والتي لا تثير خجل عائلته. وأكد أنه يهدف دائمًا إلى إسعاد من حوله، مشيرًا إلى أنه يبتعد عن أدوار الإغراء لتحقيق هذا الهدف.

آخر أعمال أوس أوس

كان آخر أعمال أوس أوس مشاركته في فيلم "عصابة الماكس"، الذي عُرض في دور السينما المصرية خلال عيد الأضحى 2024. حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وأثنى عليه النقاد والجمهور على حد سواء

اقرأ أيضا

أوس أوس يكشف دوره في فيلم ”عصابة المكس” مع أحمد فهمي



الليلة.. عرض مسرحية التليفزيون لـ حسن الرداد في مهرجان العلمين