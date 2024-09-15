مفاجأة.. حفظ التحقيق في بلاغ شيرين عبد الوهاب ضد حسام حبيب

أصدرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة قرارًا بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد طليقها حسام حبيب، وذلك بعد التصالح بين الطرفين، البلاغ كان يتضمن اتهامات بالتعدي عليها، حيث قدمت شيرين تقريرًا طبيًا يوضح حجم الإصابات التي تعرضت لها، ويرصد الموجز تفاصيل القضية.

تفاصيل التقرير الطبي لإصابات شيرين عبد الوهاب

أشار التقرير الطبي المقدم ضمن البلاغ إلى إصابة شيرين بعدة جروح وكدمات. وأوضح التقرير أن شيرين تعرضت لكدمة في العين اليمنى، بالإضافة إلى جرح سطحي في الأنف وجرح قطعي في الرأس بطول 3 سم، كما أشار التقرير إلى وجود خدوش على الساعد الأيسر وجروح سطحية أخرى.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بلاغ شيرين ضد حسام حبيب

جاء بلاغ شيرين عبد الوهاب عقب واقعة وقعت داخل أحد الاستوديوهات في منطقة التجمع. حيث ادعت شيرين أن حسام حبيب قام بالتعدي عليها جسديًا، كما اتهمته بسرقة مجوهراتها وأموالها. هذا البلاغ أثار جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام وأدى إلى تصاعد التوترات بين الطرفين.

حذف أغنية "عودتني الدنيا" بعد ساعات من طرحها

على صعيد آخر، تزامنت هذه الأحداث مع حذف أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة بعنوان "عودتني الدنيا" بعد ساعات قليلة من طرحها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقًا). هذه الأغنية تعد السابعة التي يتم حذفها على خلفية أزمتها المستمرة مع شركة روتانا.

شيرين عبد الوهاب وحسام

رد فعل شيرين على حذف الأغنية

بعد حذف أغنيتها من موقع "X"، قامت شيرين بطرح الأغنية عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تليجرام". يُظهر هذا التحرك رغبة الفنانة في تجاوز الأزمة مع شركة الإنتاج واستمرارها في تقديم أعمالها لجمهورها بأي طريقة ممكنة.

تفاصيل صناع أغنية "عودتني الدنيا"

أغنية "عودتني الدنيا" تم إنتاجها بالتعاون مع مجموعة من المبدعين في مجال الموسيقى. حيث كتب كلمات الأغنية الشاعر أحمد المالكي، ولحنها الفنان تامر عاشور، فيما قام بالتوزيع النابلسي. أما الميكس والماستر فكان من تنفيذ خالد سند. الجدير بالذكر أن الأغنية لم يتم تصويرها على شكل فيديو كليب حتى الآن.

أزمة شيرين مع روتانا

شيرين عبد الوهاب وحسام

تأتي أزمة حذف الأغاني الأخيرة في سياق صراع متواصل بين شيرين عبد الوهاب وشركة الإنتاج "روتانا". حيث شهدت الأشهر الماضية تصعيدًا مستمرًا بين الطرفين أدى إلى حذف عدة أغاني من منصات التواصل الاجتماعي.

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