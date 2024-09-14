عودتني الدنيا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

طرحت منذ قليل الفنانة شيرين عبد الوهاب أحدث أغنياتها، بعنوان عودتني الدنيا، رغم تسريبها منذ أيام قليلة ماضية عن طريق محبيها، وطرحت شيرين عبد الوهاب أغنية عودتني الدنيا، بعد حذفها جميع أغاني ألبومها الجديد من على قناتها الرسمية عبر تليجرام وكان الشاعر أحمد المالكى قد طرحها بشكل رسمي عبر صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك، ويرصد الموجز تفاصيل الاغنية.

عودتني الدنيا من كلمات أحمد المالكي، ألحان تامر عاشور، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي، ميكس وماستر خالد سند، وتريات محمد مدحت.

شيرين عبدالوهاب

ألبوم خلينا نحتفل

وطرحت المطربة شيرين عبدالوهاب الأيام الماضية ألبومها الجديد بعنوان «خلينا نحتفل»، وتم طرح 5 أغان منهم وهم: «بتمنى أنساك، ما زال على البال، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، عسل حياتي، عودتني الدنيا»، والتي تعاونت خلالهم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء من بينهم تامر حسين، عزيز الشافعي، توما، وآخرهم تامر عاشور.

أغنية عودتني الدنيا

أغنية عودتنى الدنيا من كلمات أحمد المالكي وألحان تامر عاشور وتوزيع و فواصل موسيقية النابلسي تسجيل ميكس و ماستر خالد سند وتريات محمد مدحت، جيتار و هارموني أحمد حسين، باص جيتار أحمد رجب، بيركشن ضياء بدر،

إدارة انتاج رامز سليمان، تم التسجيل في استوديو TRS.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب طرحت 6 أغاني من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهم "قالك نسيني"، بتمنى أنساك، وعسل حياتي"، و"اللي يقابل حبيبي، و مازال على البال، وهنحتفل".

أغاني شيرين عبدالوهاب الجديدة

أغنية "عسل حياتي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع النابلسي.

أغنية "ومازال عالبال" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

أغنية "بتمنى أنساك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس توما.

أغنية "إللى يقابل حبيبي" من كلمات تامر حسين وألحان عزيزالشافعي وتوزيع وميكس أمين نبيل.

أغنية "هنحتفل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

أغنية “قالك نسيني” من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين، توزيع موسيقي توما، ومهندس الصوت توما، وعازف صولو كيبورد شاهي، وعازف الجيتار أصلان، وذلك بمشاركة كورال شيرين وهانا.

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