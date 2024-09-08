تامر عاشور يستعد لإحياء حفل بورتو المنيا بعد نجاح حفله بالسعودية

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي جديد في بورتو المنيا يوم الجمعة المقبل، حيث يأتي هذا الحفل بعد نجاح حفله الأخير في السعودية على مسرح عبادي الجوهر بمدينة جدة، ويستعرض الموجز تفاصيل الحفل الغنائي.

حفل بورتو المنيا.. ليلة مليئة بالأغاني الشهيرة



من المتوقع أن يقدم تامر عاشور خلال حفله في بورتو المنيا مجموعة من أغانيه الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير. يضم الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، مثل "هيجيلي موجوع"، "هتوحشنا"، و"كل يوم". عادةً ما يحرص عاشور على تقديم أداء مبهر للجمهور، مما يجعله من أكثر الفنانين تميزًا في تقديم الحفلات الحية.

نجاح كبير لحفل تامر عاشور في السعودية

تامر عاشور



في يوم الجمعة الماضي، قدم تامر عاشور حفلًا غنائيًا ناجحًا في السعودية على مسرح عبادي الجوهر، ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة بنش مارك. شهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا، حيث تم رفع شعار "كامل العدد". كان الحفل فرصة رائعة لعاشور للتواصل مع جمهوره في السعودية، وسط تفاعل كبير من الحضور مع كل أغنية قدمها.

قائمة الأغاني في حفل السعودية

تامر عاشور



قدم تامر عاشور في حفل جدة مجموعة مميزة من أغانيه التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، من بينها أغنية "يا ريتك فاهمني"، وأغنية "قلبك يا حول الله" لبهاء سلطان، بالإضافة إلى أغنية "من العشم" للهضبة عمرو دياب. استمر الحفل لمدة ساعتين من الغناء المتواصل، حيث أثار عاشور حماس الجمهور بأدائه القوي وموسيقاه المميزة.

تعاون ناجح مع المايسترو هاني فرحات



كان لتعاون تامر عاشور مع المايسترو هاني فرحات في حفل جدة دور كبير في نجاح الحفل، حيث استطاع فرحات أن يضفي لمسة مميزة على توزيع أغاني عاشور، حيث قدمها بإيقاعات خليجية مميزة، مما أضفى طابعًا جديدًا على أدائه. وأعرب هاني فرحات عن سعادته بقيادة حفلات تامر عاشور، مشيرًا إلى وجود كيمياء قوية بينهما على المسرح، مما يعزز من جودة الحفلات التي يقدمها عاشور.

علاقة مميزة مع جمهور جدة

تامر عاشور



في تصريح له بعد الحفل، عبر تامر عاشور عن سعادته الكبيرة بالغناء على مسرح عبادي الجوهر أرينا بجدة، وأشاد بالتفاعل الرائع الذي لمسه من الجمهور السعودي. وأعرب عن إعجابه بالإمكانيات المتطورة للمسرح، والتي ساعدت في تقديم الحفل بشكل مميز وأعطت الفرصة للجمهور للاستمتاع بكل تفاصيله.

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