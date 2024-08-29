تامر عاشور يحقق 1.5 مليون مشاهدة لأغنيته "وداع وداع" في 8 أيام

حقق الفنان تامر عاشور نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة وداع وداع، حيث طرحها عبر منصات الموسيقى المختلفة وموقع «يوتيوب»، وتعكس هذه الأرقام الكبيرة شعبية الفنان وقدرته على جذب الجمهور بأعماله الفنية المتميزة.

أغنية وداع وداع لـ تامر عاشور

واقتربت أغنية «وداع وداع» لتامر عاشور حيث اقتربت مشاهداتها من 1.5 مليون خلال 8 أيام فقط من إصدارها.

وجاءت أغنية «وداع وداع» من كلمات محمد جشم باشا، والحان ‎مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري.

أغنية هيجيلي موجوع

يأتي نجاح أغنية وداع وداع بعد أن تخطت أغنيته الأخيرة «هيجيلي موجوع» حاجز الـ 136 مليون مشاهدة على يوتيوب، وما زالت تحتل التريند على يوتيوب وكل المنصات الرقمية حتى الآن.

وتستعرض الأغنية مشاعر الفراق والأحاسيس العميقة، وقد لاقت استحسان الكثيرين، مما ساهم في زيادة عدد المشاهدات بشكل ملحوظ. ومن المتوقع أن تستمر الأغنية في تحقيق المزيد من النجاح في الأيام المقبلة.

ترويج واسع لحفلات عاشور

الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور في بور سعيد قامت بترويج الحفل بشكل مكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" إعلانًا يدعو الجمهور للحضور، حيث جاء فيه: "لسه مكملين معاكم حفلات الصيف في بورتو سعيد، مستنينكم يوم الجمعة 30 أغسطس مع السوبر ستار تامر عاشور على شاطئ بورتو سعيد، الحق احجز تذكرتك في الفئات المتاحة دلوقتي".

أسعار التذاكر في بور سعيد

وكانت قد أعلنت الشركة المنظمة لأسعار التذاكر لحفل تامر عاشور في بور سعيد، تقسيمها إلى فئتين، حيث تُباع تذاكر الفئة الأولى "Regular" بسعر 500 جنيه، بينما تُباع تذاكر الفئة الثانية "VIP" بسعر 1000 جنيه.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ليكون الجمهور على موعد مع ليلة فنية مميزة تجمع بين الأجواء الصيفية على شاطئ بورتو سعيد وصوت تامر عاشور الذي يعشقه الكثيرون.

تامر عاشور يستمر في تصدر الساحة الغنائية المصرية بأعماله الناجحة وحفلاته الجماهيرية التي تشهد حضورًا كبيرًا وتفاعلًا من جمهوره، مع اقتراب حفلاته في بور سعيد والساحل الشمالي، يترقب الجميع هذه الليالي التي من المتوقع أن تكون مميزة ومليئة بالطرب والأغاني التي تلامس مشاعر الجمهور.

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