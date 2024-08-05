تامر عاشور يعلن عن أحدث حفلاته في مطروح وأسعار التذاكر مفاجأة

من المقرر أن يلتقي الفنان تامر عاشور مع جمهوره في مدينة مرسي مطروح ، في حفل غنائي ضخم وذلك في اليوم الموافق 15 أغسطس الجاري ، في إحدي القري السياحية بمطروح .

وفي السطور التالية تكشف الموجز عن تفاصيل و أسعار تذاكر الحفل .

تفاصيل حفل تامر عاشور ضمن جولات "ليالي مصر"

سوف يلتقي النجم تامر عاشور بجمهوره في مدينة مرسي مطروح ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مصر" ، والذي ضم العديد من نجوم الغناء في عدد من محافظات مصر ، منهم النجم محمد حماقي والذي أحيي حفلاً غنائياً ضخماً في استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس .

أسعار تذاكر حفل النجم تامر عاشور في مطروح

المفاجأة هو أن سعر جميع فئات التذاكر موحد ، وجاء بقيمة 400 جنيه للتذكرة، وتم طرح التذاكر للجمهور عبر الموقع الإلكتروني .

ومن المتوقع أن يحيي النجم تامر عاشور حفلا غنائيا رائع يطرب فيه جماهيره بباقة من أجمل أغانيه.

تفاصيل حفل تامر عاشور و إليسا

تامر عاشور و إليسا

قد أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة اللبنانية إليسا والفنان المصري تامر عاشور المرتقب في دبي عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني.

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور و إليسا في دبي

تتراوح أسعار تذاكر حفل إليسا وتامر عاشور في دبي بين الفئات التالية: 42.51 دولار أمريكي، 70.84 دولار أمريكي، 99.18 دولار أمريكي، 155.86 دولار أمريكي، 240.87 دولار أمريكي، و708.45 دولار أمريكي.



موعد إقامة حفل تامر عاشور وإليسا

من المقرر أن تحيي إليسا حفلاً غنائياً مشتركاً مع تامر عاشور في مدينة دبي الإماراتية يوم 11 أكتوبر المقبل.

حقيقة إنفصال تامر عاشور عن زوجته

أثار الفنان تامر عاشور جدلاً كبيرًا خلال الساعات الماضية، بعدما كتب تغريدة توحي بانفصاله عن زوجته نانسي نور عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "إكس"، قال فيها:"فركشنا"، ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى، مما جعل البعض يعتقد انفصالهما.

وما زاد من تخمين الجمهور بانفصالهما هو قيام نانسي نور بحذف كل صورها مع زوجها النجم تامر عاشور، وحقيقة الأمر أنهما لم ينفصلا، حيث قال شقيقه آسر عاشور في تصريحات صحفية له أن علاقة شقيقه بزوجته جيدة، وأن تلك التغريدة لم يكن المقصود منها انفصالهما، هو فقط يروج لأغنيته الجديدة.

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