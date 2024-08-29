أحمد سعد يثير الجدل في الساحل: "بحب الأغنياء قوي بحسهم أذكية"

أثار الفنان أحمد سعد موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

تصريح أحمد سعد عن الأغنياء

وقال أحمد سعد في الحفل: "مساء الخير على الناس الحلوة، مساء الخير على الناس اللذيذة، مساء الخير على الناس المتشيكة، مساء الخير على الناس الأغنياء"، مضيفًا: "أنا بحب الأغنياء قوي يا جدعان. بحس إن هما أذكياء. صح ولا إيه؟".

هذا التصريح أثار ردود فعل واسعة، حيث انتشر الفيديو على نطاق واسع وتلقى انتقادات لاذعة من الجمهور. كتب أحد المتابعين: "بس هما أغبياء في حاجة واحدة بس، إنهم بيسمعوك وواقفين الواقفة دي لواحد غبي"، بينما علق آخر: "هو مافيش نهاية للهطل ده".

وفي تعليق آخر، أشار أحد الجمهور إلى قول أحمد سعد: "أنا بحب الناس الأغنياء أوي يا جدعان تحسّ إنهم أذكياء"، معلقًا بسخرية: "دا إحنا بقينا مكروهين وأغبياء للدرجة دي يا حماده".

وأشار آخرون إلى أن هذه التصريحات جاءت بالتزامن مع تصريحات مثيرة للجدل من فنانين آخرين، مؤكدين أن هناك محاولات لتحريض الناس ضد الأثرياء وأهالي الساحل الشمالي، وعبّروا عن استغرابهم من كون المشاهير أنفسهم هم من يقودون هذه الحملة، رغم أنهم سيكونون أول المتضررين من أي توتر ينشأ بين الناس والأثرياء.

أحمد سعد يثير الجدل في الساحل: بحب الأغنياء قوي يا جدعان بحسهم أذكية

على صعيد آخر، أصدر أحمد سعد أغنيته الجديدة بعنوان "بنت الناس"، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وليد العطار، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، حيث لم تُعرض الأغنية في شكل فيديو كليب.

وكان قد أشعل الفنان أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور جديد أثار موجة من الجدل والتساؤلات حول إمكانية عودته لطليقته علياء بسيوني المنشور الذي حمل كلمات مبهمة.

فقد نشر أحمد سعد على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا قال فيه: "دي بنت ناس وتختلف عن كل الناس". هذا التصريح الغامض أثار اهتمام الجمهور والمتابعين، مما دفعهم للتساؤل حول ما إذا كان هناك تلميح لعودة العلاقة مع علياء بسيوني.

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