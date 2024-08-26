نساء في حياة أحمد سعد.. منشور غامض يُثير الجدل حول عودته لطليقته

أشعل الفنان أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور جديد أثار موجة من الجدل والتساؤلات حول إمكانية عودته لطليقته علياء بسيوني المنشور الذي حمل كلمات مبهمة، دفع الكثيرين إلى التكهن بعودة الثنائي بعد فترة من الانفصال، ويكشف الموجز تفاصيل العلاقة بينهم وزيجات أحمد سعد

محتوى المنشور وردود الفعل



نشر أحمد سعد على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا قال فيه: "دي بنت ناس وتختلف عن كل الناس". هذا التصريح الغامض أثار اهتمام الجمهور والمتابعين، مما دفعهم للتساؤل حول ما إذا كان هناك تلميح لعودة العلاقة مع علياء بسيوني.

احمد سعد وعلياء بسيوني

تفاعل النجوم مع المنشور



تفاعل العديد من النجوم مع منشور أحمد سعد، حيث علقت الفنانة رانيا محمود ياسين: "ربنا يسعدكم ويحفظكم ويخليكم لبعض من أكثر الحاجات الي فرحتني"، في حين عبرت الفنانة عبير صبري عن مشاعرها بالقول: "ربنا يسعدكم ويخليكم لبناتكم"، وأضافت الفنانة دنيا عبد العزيز: "ربنا يكتبلكم الخير ويبعد عنكم العين ويحفظكم يارب".

رسالة علياء بسيوني في عيد ميلاد أحمد سعد



جاءت الشائعات حول عودة الثنائي في وقت تزامن مع عيد ميلاد أحمد سعد، حيث قامت علياء بسيوني بكتابة رسالة احتفالية مؤثرة عبر حسابها على انستجرام، وكتبت فيها: "اليوم مكانش هيعدي كدة … كل سنة وأنت أطيب وألذ واحد في الدنيا، كل سنة وانت منور حياة كل الحواليك وأنا أولهم، وطبعاً كل سنة وأنت أحلى حاجة في حياتنا و مقطعين بعض دايماً". هذه الكلمات العاطفية جعلت المتابعين يتساءلون عن إمكانية عودة العلاقة بينهما.

احمد سعد وعلياء بسيوني

ظهور علياء بسيوني في حفل الساحل الشمالي



الشائعات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث زادت حدة التكهنات بعد ظهور علياء بسيوني في حفل أحمد سعد الأخير في الساحل الشمالي. حضورها في الحفل دفع العديد من المتابعين للتكهن بأن العلاقة بينهما قد تعود إلى طبيعتها.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

الطلاق والإعلانات الرسمية



يذكر أن علياء بسيوني أعلنت عن طلاقها من أحمد سعد في أغسطس 2023، حيث كتبت عبر حسابها على انستجرام: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السيء". كلمات علياء أثارت جدلاً واسعًا وعكست مدى الألم الذي شعرت به بعد قرار الطلاق المفاجئ.

زيجات أحمد سعد السابقة



لا يُخفى على أحد أن أحمد سعد قد تزوج ثلاث مرات قبل زواجه من علياء بسيوني. زواجه الأول كان من لبنى بيومي، والدة أبنائه، والذي انتهى بالطلاق في عام 2011. بعد ذلك، ارتبط بالفنانة ريم البارودي، التي كانت صديقة مقربة له ولعائلته. وعلى الرغم من قصة الحب الطويلة بينهما، إلا أن زواجهما لم يستمر سوى لشهر واحد. وأخيرًا تزوج الفنانة سمية الخشاب، لكن هذا الزواج لم يدم طويلاً أيضًا، وانتهى بالطلاق بعد خلافات حادة وفضائح علنية.

ريم البارودي وأحمد سعد

خلفية الطلاق من ريم البارودي



كشفت طليقة أحمد سعد الأولى، لبنى بيومي، عن أن سبب طلاقها من أحمد سعد كان علاقة الأخيرة مع ريم البارودي، التي كانت صديقة مقربة للعائلة. كانت ريم تسهر كثيرًا مع أحمد أثناء تصوير مسلسل "إحنا الطلبة"، مما أدى إلى انزعاج لبنى وصدمتها عند إعلان خطوبتهما لاحقًا.

أحمد سعد وسمية الخشاب



يظل الغموض يحيط بمستقبل العلاقة بين أحمد سعد وعلياء بسيوني، وسط توقعات من الجمهور بعودة المياه إلى مجاريها بينهما. ومع تزايد التكهنات، يبقى التصريح الرسمي هو الفيصل في حسم هذا الجدل، فهل سيعلن الثنائي عن عودتهما قريبًا؟ الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن الحقيقة.

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