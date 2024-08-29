أولي أغنياته.. نجل رضا البحراوي يشارك والده في أغنية جديدة

تحدث المطرب الشعبي رضا البحراوي عن موهبة نجله الأصغر مالك في الغناء، وأعرب عن سعادته بدخوله عالم الغناء ومشاركته في بعض حفلاته ووجوده معه على المسرح.

أول عمل غنائي لـ نجل رضا البحراوي

وأشار رضا البحراوي في مداخلة هاتفيه لأحد البرامج، أن نجله مالك البحراوي لديه موهبة كبيرة على الرغم من صغر سنه، لافتا إلى أن مالك يستطيع أن يقدم أغنيات عديدة بألوان موسيقية مختلفة وبطريقة تظهر موهبته منذ الصغر.

وأكد البحراوي أنه ستجمعه أغنية على طريقة الديو الغنائي وسيتم الإفصاح عن موعد طرحها خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من كافة تفاصيلها وجارٍ تسجيلها بأحد الأستديوهات الخاصة، مشيرا إلى أن الأغنية ستكون مميزة على مستوى الكلمات والألحان.

مالك رضا البحراوي

في وقت سابق، طرح رضا البحراوي أغنيته الجديدة لو جاي في سيط، وهي من كلمات حسام موكا الحان وليد سمارة توزيع أشرف البرنس، ونفذ بالكامل على طريقة الذكاء الاصطناعي AI، إذ كل ظهور في الكليب سيكون تقنيًا بدءً من الراقصين وتصممي الرقصات وحتى الألوان والأماكن.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم، نجاحي تعبك ومضايقك أصل أنت من الركنه مصدي، هات آخرك ياض، يا ابني كله على الله، اللي بتتمناه إحنا فصلانه، لو جاي في سيط أمرك بسيط أنا لما جيت.

رضا البحراوي وابنه



أزمة رضا البحراوي مع نجل شعبان عبدالرحيم

بدأت الواقعة عندما تقدم المحامي مصطفى في يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2024، ببلاغ إلى النائب العام ضد عدوية شعبان عبد الرحيم، والذي اتهمه به بـ سب موكله المطرب الشعبي رضا البحراوي، والتهديد العلني والدعاء عليه بحادث.

وجاء في عريضة البلاغ التي تقدم بها محامي رضا البحراوي، أن عدوية شعبان عبد الرحيم نشر مقاطع فيديو مسجلة منه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتعرض على إثرها موكله للضرر بعد تهديده له وسبه، بالإضافة إلى أنه تمنى له ارتكاب حادث والموت.

وأصدرت جهات التحقيق، قرارًا يفيد بإحالة بلاغ المطرب الشعبي رضا البحراوي، ضد عدوية شعبان عبد الرحيم بالسب والتهديد العلني والدعاء عليه إلى نيابة الهرم للتحقيق.

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