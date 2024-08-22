"وداع وداع"جعلت تامر عاشور في صدارة التريند.. تعرف على التفاصيل

تصدر الفنان تامر عاشور، تريند محرك البحث جوجل بأغنيته الجديدة "وداع وداع"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بعد طرحها بخمس ساعات، كما تصدر تريند "يوتيوب"، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأغنية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في انتشارها السريع وتصدرها قائمة المحتوى الأكثر رواجًا،وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل .

تامر عاشور

أغنية وداع وداع تامر عاشور

أغنية "وداع وداع"، تامر عاشور من كلمات محمد جشم باشا، ألحان مصطفى إبراهيم، توزيع عمرو الخضري، وتم تنفيذ الميكسر والماستر بواسطة صقر.

أغنية هيجيلي موجوع تامر عاشور

وكان تامر عاشور، قد طرح مؤخرًا أغنية "هيجيلي موجوع" التي حققت نجاحًا كبيرًا، ونسب مشاهدات تخطت 136 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومهندس الصوت صقر.

تامر عاشور

حفل تامر عاشور المقبل

وفي سياق آخر، يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا اليوم في مدينة العلمين الجديدة، يعتبر هذا الحفل جزءً من سلسلة الحفلات الصيفية التي تقام في المدينة الساحلية الجديدة، والتي أصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وسوف يقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، ومنها أغنيته الشهيرة "قولوله سماح"، وتحظى حفلاته دائمًا بشعبية كبيرة بين جمهوره.



وطرحت الشركة المنظمة لحفل المطرب تامر عاشور في العلمين الجديدة تذاكر الحفل على ثلاث فئات مختلفة، حيث بدأت أسعار التذاكر من 1500 جنيهًا للفئة الأولى، وتصل لـ 2500 جنيهًا للفئة الثانية، بينما تُباع تذاكر الفئة الثالثة بسعر 3500 جنيهًا.

حفلات تامر عاشور الأخيرة

وكان المطرب تامر عاشور، قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا في نادي أصحاب الجياد في مدينة الإسكندرية، وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وقدم خلاله مجموعة من أغانيه الشهيرة، منها أغنية "هيجيلي موجوع"، "تيجي نتراهن" و"هتوحشنا" و"قولوله سماح"، وغيرها من أغانيه المميزة.

اقرأ أيضًا:

تامر عاشور يعلن عن أحدث حفلاته في مطروح وأسعار التذاكر مفاجأة

خريطة جولات تامر عاشور الغنائية وأعماله الفنية