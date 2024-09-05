شيرين عبد الوهاب تتحدى روتانا وتطرح أغنية جديدة  "قالك نسيني" تشعل الأجواء

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة "قالك نسيني" على منصاتها الرقمية، بعد جدلاً واسعًا حول أزمتها مع شركة روتانا بعد حذف أغانيها.

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شيرين عبد الوهاب

شيرين تطرح "قالك نسيني" عبر تليجرام

أطلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ ساعات قليلة أحدث أغانيها بعنوان "قالك نسيني"، وذلك عبر قناتها الرسمية على منصة تليجرام، في خطوة جديدة تؤكد على تحديها للأزمات المتلاحقة التي تواجهها.

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع موسيقي لتوما، وقد لاقت رواجًا كبيرًا بين جمهور شيرين الذين سارعوا لمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

جمهور شيرين يتحدّى قرارات روتانا

خلال الساعات الماضية، انتشرت موجة من الجدل على السوشيال ميديا بعد أن قامت شركة روتانا بحذف بعض أغاني شيرين من منصاتها الرسمية، إلا أن جمهور الفنانة لم يقف مكتوف الأيدي، حيث قام بإنشاء صفحة على فيسبوك بعنوان "البوتجاز" لرفع الأغاني المحذوفة، متأثرين بتصريحات شيرين خلال مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب، حيث قالت مازحة: «أنا الأغاني بتاعتي لو نزلتها على البوتاجاز هتتسمع».

طرح 5 أغاني دفعة واحدة عبر تليجرام

في خطوة جديدة لمواجهة قرارات روتانا، أقدمت شيرين على طرح خمس أغنيات أخرى عبر تليجرام، وهي: "اللي يقابل حبيبي"، "هنحتفل"، "بتمني أنساك"، "على البال"، و"عسل حياتي".

كما وفرت الأغاني بشكل مجاني لجمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام من خلال موقع "WeTransfer".

شيرين ترفض الاستسلام لضغوط روتانا

أكدت شيرين عبد الوهاب في تصريحاتها الأخيرة أنها لن تستسلم للضغوط التي تمارسها شركة روتانا، وأنها ستستمر في طرح ألبومها الجديد على كافة المنصات الرقمية والتطبيقات المتاحة، رغم حذف روتانا لأغانيها.

تصريحات محامي شيرين حول النزاع مع روتانا

صرّح ياسر قنطوش، المحامي الخاص بشيرين عبد الوهاب، في تصريح صحفي أن عقد شيرين مع شركة روتانا قد انتهى، وأن الشركة ليس لها الحق في حذف أغانيها.

وأضاف قنطوش أنه سيسعى لاسترداد حقوق شيرين عبد الوهاب بكل الطرق القانونية، رغم إعلانه في وقت سابق عن تنحيه عن القضايا الخاصة بها نتيجة تصريحاتها الإعلامية.

جذور النزاع بين شيرين وروتانا

بدأت أزمة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا بعد أن أصدرت بيانًا رسميًا يؤكد انتهاء التعاقد بينها وبين الشركة، وسدادها الشرط الجزائي الذي بلغ 8 ملايين جنيه.

ولكن ردت روتانا ببيان ينفي ذلك ويؤكد على استمرار التعاقد بين الطرفين، مما دفع الشركة إلى حذف أغاني شيرين من كافة المنصات، ليتفاقم النزاع ويستمر حتى الآن.

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