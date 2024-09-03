انتهاء أزمة شيرين عبد الوهاب مع محاميها الخاص.. إليك التفاصيل

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب تصالحها مع المستشار القانوني ياسر قنطوش بعد فترة طويلة من الخلافات وقضايا قانونية.

جاء هذا التصالح من خلال صورة نشرتها شيرين تجمعها مع قنطوش عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا، حيث عبّرت عن مشاعرها تجاهه بوصفه "أبوها وصديقها"، مما يعكس قوة العلاقة التي تربطهما على الرغم من الصعوبات التي واجهتها في الفترة الأخيرة، لذلك يرصد " الموجز" التفاصيل في السياق التالي

شيرين عبد الوهاب

انهاء الخلافات بين شيرين عبد الوهاب والمستشار ياسر قنطوش

في تغريدتها التي أثارت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت شيرين عبد الوهاب عن تقديرها الكبير للمستشار ياسر قنطوش، الذي كان له دور بارز في إدارة شؤونها القانونية خلال أوقات عصيبة.

وقالت شيرين في التغريدة: "أبويا وصديقي المستشار ياسر قنطوش"، مما يعكس علاقة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، على الرغم من التوترات التي شابت علاقتهما مؤخرًا.

وتُعتبر هذه الكلمات بمثابة تأكيد على انتهاء الخلافات وفتح صفحة جديدة بين الطرفين، خصوصًا بعد إعلانه التوقف عن العمل معها بسبب تصريحاتها العلنية.

تصريحات ياسر قنطوش حول شيرين عبد الوهاب

في وقت سابق، تحدث المستشار ياسر قنطوش عن شيرين عبد الوهاب بشكل يعكس احترامه الكبير لها كمحامي ومدافع عنها.

وأكد في تصريحات صحفية أن شيرين استطاعت خلال أسبوعين فقط أن تُصدر أربع أغاني، مما يثبت أنها فنانة كبيرة وموهوبة ولا تحتاج لمن يُلمعها أو يدعمها إعلاميًا.

وقال: "محدش يجي عند شيرين ويقول إحنا شهرناها ولمعناها"، مضيفًا أنها كانت نجمة مصر الأولى في عام 2019 وما زالت تحتفظ بمكانتها العالية.

وأوضح أن شيرين قدمت لشركة روتانا الكثير من الأعمال الناجحة، ودفعها مبلغ 8 ملايين جنيه كشرط جزائي هو دليل على التزامها واحترافيتها.

ياسر قنطوش

تطورات الخلافات القانونية بين شيرين وروتانا

فيما يتعلق بالخلافات القانونية التي واجهتها شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا، كانت الأمور قد تعقدت عندما صرحت شيرين في مقابلة تلفزيونية عن خلافاتها مع الشركة.

وأوضحت شيرين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أنها تواصلت مع توني سمعان، موزع شركة روتانا، لمحاولة تسوية الخلافات المالية التي نشأت بينهما، إلا أنها تلقت ردًا غير مرضٍ من المدير التنفيذي للشركة، سالم الهندي، الذي طلب منها دفع مبلغ الشرط الجزائي بالإضافة إلى تعويض تحدده الشركة.

أكدت شيرين، أنها لم تتلقَ المبالغ التي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن المبلغ الذي تطالب به الشركة لا يُقارن بما تتقاضاه في حفلة واحدة.

وأوضحت أن روتانا لم تلتزم بالعقد الموقع بينهما، حيث قدمت أغاني خلال جائحة كورونا دون أن يتم الترويج لها بالشكل المناسب، مما تسبب في خسائر لها.

محاولات ياسر قنطوش لتهدئة الأمور واستمرار الدعم لشيرين

أعلن ياسر قنطوش أنه كان قد اتفق مع شيرين على التوقف عن التصريحات الإعلامية لحين حل جميع قضاياها القانونية، إلا أنه فوجئ بظهورها في برنامج "الحكاية" مما دفعه للإعلان عن توقفه عن العمل معها مؤقتًا.

ورغم ذلك، أكد قنطوش أنه لن يتخلى عن شيرين حتى يتم توكيل محامٍ جديد لتولي قضاياها، مشيرًا إلى أنه على استعداد لحضور جلسة محاكمتها المقررة في شهر سبتمبر المقبل، أو ترشيح زميل آخر لتولي المهمة.

كما أكد حرصه على الحفاظ على علاقتهما المهنية والشخصية، مشيرًا إلى أن شيرين تواجه الكثير من التحديات والخصوم، وأنه يدعو لها بالتوفيق والصبر في تجاوز هذه المحن.

تصالح شيرين وقنطوش

تصالح شيرين عبد الوهاب مع المستشار ياسر قنطوش يُعد خطوة هامة نحو استعادة الاستقرار في حياتها الفنية والشخصية، ويعكس رغبتها في تجاوز الأزمات والتركيز على مستقبلها.

هذا التصالح قد يكون بداية جديدة لشيرين، تمكنها من التركيز على أعمالها الفنية دون تشتيت بفعل النزاعات القانونية والإعلامية، ومع دعم مستشارها القانوني ياسر قنطوش، تبدو شيرين مستعدة لمواجهة أي تحديات قادمة بثقة أكبر وإصرار على النجاح.

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