فريدة سيف النصر تدعم شيرين عبد الوهاب وتناشد روتانا للتصالح: "غني وعيشي مع المزيكا"





في لفتة إنسانية مؤثرة، وجهت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر رسالة دعم صريحة للمطربة شيرين عبد الوهاب، عقب أزمتها الأخيرة مع شركة روتانا ،تضمنت الرسالة دعوة قوية للتصالح بين الطرفين، مشددة على أهمية أن تعود شيرين إلى الغناء بحرية ودون عوائق.

دعم فريدة سيف النصر لشيرين عبد الوهاب

لم تكتفِ الفنانة فريدة سيف النصر بالتعاطف مع شيرين عبد الوهاب على الصعيد الشخصي، بل عبرت عن دعمها علنًا من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يرصدها موقع " الموجز" ، حيث قامت بمشاركة رابع أغاني شيرين من ألبومها الجديد، مرفقةً إياها برسالة تضامن صريحة.

وقد تضمنت كلماتها حثًا لشيرين على الاستمرار في الفن والغناء دون التراجع أو التوقف.

وفي نفس الوقت، ناشدت شركة روتانا بالتصالح مع شيرين وتركها تعود للساحة الفنية دون مزيد من العوائق. كتبت فريدة في رسالتها: "يا شيخه بالله عليكي غني وبس، ارمي كله.. غني وعيشي مع المزيكا.. وأمانة يا روتانا يا أصيلة تتصالح وسيبوها، كفاية اللي مرت بيه".

هذه الكلمات الصادقة لاقت تفاعلًا كبيرًا من متابعي فريدة على فيسبوك، الذين أعربوا عن تأييدهم لرأيها ودعمهم للفنانة شيرين عبد الوهاب.

فريدة سيف النصر

خلفية الأزمة بين شيرين عبد الوهاب وروتانا

تعاني شيرين عبد الوهاب من أزمات متلاحقة في الفترة الأخيرة، كان أبرزها الخلاف المستمر مع شركة روتانا، والذي تصاعد مؤخرًا بسبب خلاف حول انتهاء التعاقد بينهما. شيرين أعلنت أنها قد سددت الشرط الجزائي الذي بلغ 8 مليون جنيه، مما يعني انتهاء علاقتها بالشركة لكن شركة روتانا، من خلال محاميها، نفت صحة هذه الادعاءات، مؤكدةً أن شيرين لم تسدد أي مبالغ.

نتيجة لهذا النزاع، قامت الشركة بحذف ثلاث أغاني من أعمال شيرين التي كانت قد طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، مما أثار موجة من الجدل والتساؤلات حول مستقبل التعاون بين الطرفين.

وعلى الرغم من هذه التحديات، استطاعت شيرين أن تطرح أغنيتها الرابعة من ألبومها الجديد، والتي حظيت بتفاعل واسع ونسب مشاهدة مرتفعة، مما يؤكد على استمرار شعبيتها الكبيرة رغم الأزمات.

إنجازات فريدة سيف النصر الأخيرة

على صعيد آخر، تعيش الفنانة فريدة سيف النصر فترة من التألق الفني، حيث شاركت في بطولة مسلسل "العتاولة" الذي تم عرضه ضمن مسلسلات رمضان الماضي. هذا المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وحجز مكانه ضمن قائمة الأعمال الدرامية الأكثر مشاهدة في الموسم الرمضاني. وقد تميز المسلسل بمشاركة نخبة من النجوم البارزين، منهم صلاح عبد الله، باسم سمرة، طارق لطفي، أحمد السقا، زينة، مي كساب، نهى عابدين وغيرهم. دور فريدة سيف النصر في المسلسل كان محوريًا، حيث استطاعت من خلاله أن تقدم أداءً مميزًا نال استحسان النقاد والجمهور على حد سواء.

تأتي هذه النجاحات المتتالية لتعزز من مكانة فريدة سيف النصر كواحدة من أبرز النجمات في الساحة الفنية، ولتؤكد على قدراتها الفنية الكبيرة التي لطالما أبهرت بها جمهورها عبر مسيرتها الطويلة والمليئة بالعطاء.

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