نشرة فن الموجز.. أحمد الفيشاوي يتألق بتقنية الذكاء الاصطناعي وأسماء جلال تسحر الجمهور بإطلالة زمنية جديدة

محمد شاهين في دراما رمضان 2025

يستعد الفنان محمد شاهين لتصوير دوره في المسلسل الجديد "لام شمسية"، الذي يشارك فيه البطولة مع الفنانة أمينة خليل. المسلسل من تأليف مريم ناعوم وإخراج كريم الشناوي، ويُنتَج بواسطة شركة ميديا هب سعدى وجوهر، ويشرف على الإنتاج محمد سرى.

يواصل فريق العمل التحضير بجدية، حيث يعقدون جلسات مكثفة لتحديد تفاصيل العمل وترشيح الأسماء المناسبة للأدوار.

محمد شاهين

أحمد الفيشاوي وتقنية الذكاء الاصطناعي

في خطوة غير تقليدية، استخدم الفنان أحمد الفيشاوي تقنية الذكاء الاصطناعي لنشر فيديو مؤثر عبر حسابه على إنستجرام.

علق الفيشاوي على الفيديو قائلاً: "بابا أنا سعيد لأنني مؤمن أنك في مكان حلو في الجنة وإنك فخور بيا.. ولكن الحياة ليس لها لون بدونك"، وقد لاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من متابعيه الذين أثنوا على هذه اللمسة العاطفية.

أحمد الفيشاوي

أسماء جلال تتألق في جلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة أسماء جلال لجلسة تصوير جديدة لاقت إعجابًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت جلال بإطلالة مميزة تعود إلى زمن الستينيات، حيث كانت تجلس على كرسي وتمسك بتليفون أرضي، مما أضفى لمسة من الحنين إلى الماضي على الصور.

تفاعل جمهورها بشكل إيجابي مع الصور، حيث علقت آية سماحة بـ"بولبولتي"، بينما اعتبرت ريهام عبدالغفور الإطلالة "عسل يا ناس".

أسماء جلال

ويزو بفستان زفاف وإطلالة غير متوقعة

أثارت الفنانة الكوميدية ويزو ضجة كبيرة عبر إنستجرام بإطلالتها بفستان زفاف ضيق مصنوع من الجوبير، ومزود بـ"اكستنشن تول" واسع، الإطلالة الكلاسيكية والعصرية في آن واحد، جعلت الكثيرين يتساءلون عن المناسبة، بينما أشاد آخرون بجمال الإطلالة واعتبروها جريئة.

تووليت وهاني شنودة في تعاون فني جديد

شارك الفنان تووليت مع جمهوره صورًا على إنستجرام يظهر فيها مع الموسيقار الكبير هاني شنودة. الصور التي التقطت داخل استوديو هاني شنودة، توحي بأن هناك مشروعًا فنيًا جديدًا في مراحل التحضير، وتعد هذه الخطوة بمثابة تعزيز للتعاون بين الفنانين في المستقبل القريب.

تووليت وهاني شنودة

أمير المصري ينافس في مهرجان لندن السينمائي

يشارك الفنان أمير المصري بفيلم "See it, Say it" في مهرجان لندن السينمائي في دورته الـ68، المقرر إقامتها من 9 إلى 20 أكتوبر المقبل.

يجمع الفيلم بين الدراما والكوميديا، وهو ما يعكس تميز أعمال أمير المصري ويعزز من أهمية الفيلم في الساحة الفنية.

أمير المصري

نسرين أمين في الجزء الثاني من "العتاولة"

أعلنت الفنانة نسرين أمين عن انضمامها إلى الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول الذي عُرض في رمضان الماضي.

وتعبّر أمين عن سعادتها الكبيرة لمشاركتها في هذا العمل الدرامي الناجح، والذي يواصل جذب الانتباه الجماهيري.

نسرين أمين

ظافر العابدين وصوفيا في مشروع ثقافي جديد

أعلن الفنان التونسي ظافر العابدين عن بدء تصوير فيلمه الجديد "صوفيا"، الذي يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين تونس وإنجلترا. الفيلم، الذي يمثل العمل الثالث للعابدين في مجال الإخراج، يستند إلى تجربته الشخصية ويمزج بين الثقافات التونسية والإنجليزية.

ظافر العابدين



يروي الفيلم قصة عائلة متعددة الثقافات ويعكس رسالة إنسانية قوية حول الهوية والانتماء، مما يفتح آفاقًا جديدة للسينما التونسية ويعالج قضايا هامة مثل الهجرة واللاجئين.



