أسماء جلال تنقل الذكريات إلى الحاضر بجلسة تصوير تخطف الأنظار

في أحدث ظهور لها، خضعت الفنانة أسماء جلال لجلسة تصوير جديدة، ما جذب أنظار الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان ظهورها باطلالة تعود للزمن الجميل.

نشرت أسماء جلال صورة من آخر جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" الذي رصده موقع “ الموجز"، وقت تألقت أسماء في الصور، إذ كانت تجلس على كرسي وتمسك بتليفون أرضي.

أحدث جلسات تصوير أسماء جلال

نالت الصورة إعجاب جمهورها بشكل كبير، وانهالت التعليقات المعبّرة عن إعجابهم، حيث كتبت آية سماحة "بولبولتي"، بينما علقّت ريهام عبدالغفور بـ "عسل يا ناس".

تفاعل الجمهور مع أحدث جلسات أسماء جلال

تفاعل متابعو أسماء جلال بشكل واسع مع الصورة، حيث وصفوها بـ "قمر" و"حلاوة وقمر تقفل جميع الملفات يا أسوما"، معبرين عن إعجابهم الشديد بجمالها،أضاف البعض تعليقات مثل "جمالك" و"أنا بحبك"، مشيدين بإطلالتها.

أسماء جلال

أبرز أعمالها القادمة

تستعد أسماء جلال لعدد من المشاريع الفنية المقبلة، حيث بدأت مؤخراً تصوير فيلمها الجديد "الفستان الأبيض"، الذي يشاركها في بطولته ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وميمي جمال.

كما عُرض مؤخراً فيلمها "ولاد رزق 3" في دور السينما، والذي يضم نخبة من النجوم مثل أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف مثل الملاكم العالمي تايسون فيوري وكريم عبدالعزيز.

أبرز مشاريعها الجديدة

تعاقدت أسماء جلال على بطولة فيلم جديد بعنوان "وفيها إيه يعني"، الذي يشاركها فيه البطولة ماجد الكدواني وغادة عادل، تأليف وليد المغازي، مصطفى عباس، محمد أشرف، وإخراج عمر رشدي، ومن إنتاج أحمد الجنايني.

يجري حالياً التعاقد مع باقي أبطال العمل استعداداً لبدء التصوير، ويُتوقع أن يقدم الفيلم جرعة من التشويق والإثارة لجمهورها.

أسماء جلال

أسماء جلال في السباق الرمضاني 2025

تستعد أسماء جلال أيضاً لخوض السباق الرمضاني لعام 2025 من خلال الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة"، الذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان 2024، ويجمعها مجدداً مع هشام ماجد.

يُنتظر أن يشهد الموسم الجديد تطورات مثيرة وتكمل الحكاية التي لاقت ترحيباً واسعاً من الجمهور.

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