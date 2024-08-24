تفاصيل شخصية أسماء جلال في فيلم "هيبتا 2"

أنهت الفنانة أسماء جلال تعاقدها على المشاركة في عملين سينمائيين جديدين، هما فيلم "هيبتا 2" وفيلم "وفيها إيه يعني"، وتستعد أسماء جلال للبدء في تصوير مشاهدها قريبًا في هذين الفيلمين اللذين يتوقع أن يكون لهما تأثير كبير على الساحة السينمائية، ويستعرض الموجز تفاصيل أعمالها الفنية.

أسماء جلال تستعد لتصوير "هيبتا 2"

في الأيام القليلة المقبلة، تبدأ أسماء جلال تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"، الذي حقق جزؤه الأول نجاحًا كبيرًا في وقت عرضه بالسينمات، فيلم "هيبتا 2" من تأليف محمد صادق وإخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، حسن مالك، يذكر أن الجزء الأول من "هيبتا" كان من بطولة ياسمين رئيس وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، مما يزيد من تطلعات الجمهور للجزء الثاني.

اسماء جلال

فيلم "وفيها إيه يعني"

إلى جانب "هيبتا 2"، تستعد أسماء جلال أيضًا لتصوير أولى مشاهدها في فيلم "وفيها إيه يعني"، هذا الفيلم يضم كوكبة من النجوم على رأسهم غادة عادل ويخرجه عمر رشدي حامد، ويشارك فيه كل من ماجد الكدواني، ميمي جمال. الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ما يعد الجمهور بمشاهدة ممتعة مليئة بالتفاصيل الدرامية المشوقة.

اسماء جلال

أسماء جلال و"شمس الزناتي"

ليس هذا كل شيء، فقد كشف عن استعداد أسماء جلال للمشاركة في فيلم "شمس الزناتي" بجانب النجم محمد إمام. الفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة، ويضم مجموعة من النجوم مثل أحمد خالد صالح، خالد أنور، أحمد عبدالله محمود، عمرو عبدالجليل، وآخرين. تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي، مما يضيف إلى مشوار أسماء جلال الفني.

كزبرة وأسماء جلال: ضجة عبر السوشيال ميديا

اسماء جلال

من ناحية أخرى، أحدث مطرب المهرجانات الشهير كزبرة ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو برفقة الفنانة أسماء جلال. الفيديو الذي تم تصويره خلال كواليس إعلان خاص جمع بينهما، أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما وحقيقة زواجهما.

في الفيديو، ظهر كزبرة بجانب أسماء جلال وهو يمزح قائلاً: "أنا بقول لكل شاب يشتغل ويجتهد ويسعى لحد ما يصحى يلاقي مراته أسماء جلال". بدت علامات الدهشة على وجه أسماء جلال، التي عبرت عنها بالابتعاد عن كزبرة والجري بعيدًا، ليعقب هو قائلاً: "مكسوفة مني". الفيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة من التساؤلات حول حقيقة وجود علاقة بينهما أو نية زواج.

اسماء جلال

الحقيقة وراء الفيديو

بالرغم من الضجة التي أحدثها الفيديو، إلا أن الحقيقة تم الكشف عنها لاحقًا. الفيديو لم يكن سوى جزء من كواليس تصوير إعلان جديد، ولا يوجد أي ارتباط حقيقي بين كزبرة وأسماء جلال. الفيديو كان مجرد مزحة أو فقرة فكاهية تهدف إلى الترويج للإعلان الجديد، ولم يكن له أي أساس من الواقع بخصوص الزواج.

حملة إعلانية جديدة تجمع كزبرة وأسماء جلال

اسماء جلال

الإعلان الذي أثار هذا الجدل هو جزء من حملة إعلانية جديدة تتعلق بعروض الصيف، شارك فيها كزبرة، أمير عيد، وتميم يونس. إلا أن المفاجأة كانت في مشاركة أسماء جلال لأول مرة كموديل إعلانات. قدّمت أسماء فقرة غنائية بجانب كزبرة وأمير عيد، مما ساهم في زيادة تفاعل الجمهور مع الحملة الإعلانية.

اسماء جلال

إطلالة أسماء جلال في الإعلان لاقت إعجابًا واسعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت صورها المنصات المختلفة وسط إشادات بإطلالتها الأنيقة والجذابة. هذه الحملة تعتبر خطوة جديدة في مسيرة أسماء جلال الفنية، التي عُرفت بأدوارها التمثيلية المتميزة، وهي الآن تستكشف مجال الإعلانات بنجاح.

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