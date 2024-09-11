أسماء جلال بطلة فيلم جديد مع على ربيع.. خاص

حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة أسماء جلال، إذ تعاقدت خلال الفترة الماضية على أكثر من عمل ما بين الدراما والسينما، ومن المقرر عرض بعض الأعمال لها قربيًا على شاشات السينما والدراما.

أسماء جلال

وعلم "الموجز" من مصادر خاصة أن وقع اختيار صناع فيلم علي ربيع الجديد على الفنانة أسماء جلال لتكون بطلة العمل، ومن المقرر عرضه في ماراثون رأس السنة المقبل 2025.

إذ يستعد الفنان على ربيع لخوض تجربة سينمائية جديد من تأليف الكاتب أمين جمال، ومن المقرر أن يكون الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي.

ويعقد الفنان علي ربيع جلسات تحضيرية مع الكاتب أمين جمال لوضع اللمسات النهائية، ومن المقرر بدأ التصوير بعد استكمال باقي فريق العمل.

آخر أعمال أسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال بدورًا رئيسيًا في فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية"، حيث تجسد شخصية سيدة تدير مكان سهر وتجمعها قصة حب مع عمرو يوسف. يضم الفيلم نخبة من النجوم مثل أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، ونسرين أمين. الفيلم من تأليف صلاح الجهينى، إخراج طارق العريان.

أعمال جديدة في حياة أسماء جلال

تشارك الفنانة أسماء جلال في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد عادل إمام، تؤدي أسماء دور فتاة بدوية تتعرف على إمام وتقع في حبه.

يشارك في البطولة أيضًا باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، ومصطفى غريب، الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويدور حول مدرس التاريخ "علام"، الذي يُنقل إلى مدرسة في منطقة صحراوية حيث يواجه تحديات غير متوقعة.

فيلم "شمس الزناتي"

تشارك أسماء جلال حاليًا في تصوير فيلم "شمس الزناتي" مع محمد إمام وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وأحمد عبد الحميد، تحت إخراج عمرو سلامة.

فيلم "وفيها إيه يعني"

كما تشارك في تصوير فيلم "وفيها إيه يعني" مع غادة عادل، ماجد الكدواني، ميمي جمال، وإخراج عمر رشدي.

فيلم "آل شنب"

ينتظر الفنانة أسماء جلال عرض فيلم "آل شنب" في دور العرض بعد عرضه الأول في مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي.

فيلم "الفستان الأبيض"

تشارك الفنانة أسماء جلال في بطولة فيلم "الفستان الأبيض" إلى جانب ياسمين رئيس.

فيلم "بضع ساعات"

وتنظر أسماء جلال عرض فيلم "بضع ساعات" الذي تم الانتهاء من تصويره العام قبل الماضي وتأجل عرضه حتى الآن.

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