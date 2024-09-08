علي ربيع يخوض تجربة سينمائية جديدة بتوقيع أمين جمال .. خاص

يستعد الفنان الكوميدي علي ربيع لخوض تجربة سينمائية جديدة في عالم الكوميديا، ومن المقرر أن ينافس بالعمل في ماراثون رأس السنة المقبل 2025.

علي ربيع

وعلم "الموجز" من مصادر خاصة أن الفنان على ربيع يعكف حاليا مع الكاتب أمين جمال لوضع التفاصيل النهائية للفيلم، من المقرر بدأ تصويرالعمل في أول أكتوبرالمقبل، وتعمل الشركة المنتجة على قدمًا وساق لـ اختيار فريق العمل، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم أعلن التفاصيل.

آخر أعمال علي ربيع

شارك الفنان على ربيع في بطولة فيلم أطلق عليه صناعه اسم " عالماشي، إذ تدور أحداثه في إطار كوميدي عن الشاب هادي عبد الهادي (علي ربيع) وهو شاب كسول عمره ثلاثين عاماً يقيم مع والده، وتنقلب حياته رأساً على عقب ع ندما يعلم بأنه مصاب بحالة نادرة تتطلب منه الحركة المستمرة لتجنب تعرضه بجلطات الدم القاتلة، لذا يبدأ رحلة كوميدية من المشي باستمرار، ويلتقي في رحلته بـ آية سماحة التي تساعده، ثم تحدث بينهما قصة حب مليئة بالمفارقات الكوميدية.

علي ربيع

أبطال فيلم على الماشي

شارك في بطولة فيلم "ع الماشي" مع الفنان على ربيع كل من الفنان صلاح عبدالله، الفنان كريم عفيفي،الفنانة انتصار، الفنان القدير عبدالله مشرف ، محمد رضوان، آية سماحة، ألفت عمر، مصطفي غريب ، مصطفي بسيط ، أحمد فهيم ،ريم رأفت ،والفيلم إخراج محمد الخبيري، وتأليف أحمد عبد الوهاب.

مسلسل "نصي التاني"

كما شارك الفنان علي ربيع في مسلسل أطلق عليه صناعه اسم" نصي التاني" بطولة الفنان محمد محمود، سلوي عثمان، وفاء عامر، محمود البزاوي، بسنت شوقي، اسماء ابو اليزيد ، رنا رئيس ، ميرنا نور الدين ، جيلان علاء ، والعمل إخراج عمرو صلاح ، وتأليف إياد صالح.

قصة "نصي التاني"

يحكي مسلسل قصة شاب يعمل في بنك يحاول إيجاد فتاة يتزوجها وتكون هي نصة الثاني، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، وتدور الأحداث حول الكوميديا.

ويظهر في الحلقات ضيوف شرف ومنهم الفنانة وفاء عامر، ميرنا نور الدين، بسنت شوقي، رنا رئيس وأسماء أبو اليزيد، جيلان علاء، ثراء جبيل، إيمان السيد، وكوكبة كبيرة من النجوم.

اقرأ أيضا :

فيلم عالماشي يسجل 70 ألف جنيه لـ يتذيل شباك التذاكر أمس

أنا بحب الأفكار المطرقعة.. علي ربيع يتحدث عن كواليس فيلم عالماشي





