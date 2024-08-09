خاص| علي ربيع لم استقر على المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2025
يعيش الفنان الكوميدي علي ربيع حالة من النشاط الفني ، لتحضيره لأكثر من عمل سينمائي ، وذلك بعد نجاح آخر أفلامه "بعد الشر" بطولته وإخراج أحمد عبد الوهاب وتأليف أمين جمال ، وحقق ما يقرب من 35 مليون جنيه أثناء عرضه في السينما.
هل يشارك علي ربيع في رمضان 2025؟
وقال علي ربيع أثناء حواره مع جريدة الموجز : انا لم استقر علي المشاركة في المارثون الرمضاني 2025 حتي الآن ولم أجد عملا يناسبني.
وأشار إلي أنه ينتظر عرض فيلم "بعد الشر" على المنصات الرقمية ، وذلك بعد نجاحه الكبير في السينما المصرية.
آخر أعمال علي ربيع
شارك علي ربيع مؤخرا في فيلم "ع الماشي" بطولة صلاح عبدالله ، كريم عفيفي ، انتصار ، عبدالله مشرف ، محمد رضوان ، آية سماحة ، ألفت عمر ، مصطفي غريب ، مصطفي بسيط ، احمد فهيم ، ريم رأفت ، والفيلم إخراج محمد الخبيري ، وتأليف أحمد عبد الوهاب.
كما شارك علي ربيع في مسلسل "نصي التاني" بطولة الفنان محمد محمود ، سلوي عثمان ، وفاء عامر ، محمود البزاوي ، بسنت شوقي ، اسماء ابو اليزيد ، رنا رئيس ، ميرنا نور الدين ، جيلان علاء ، والعمل إخراج عمرو صلاح ، وتأليف إياد صالح.
يحكي الفيلم قصة شاب يعمل في بنك يحاول إيجاد فتاة يتزوجها وتكون هى نصة الثاني، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات ، وتدور الأحداث حول الكوميديا.
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